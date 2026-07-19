"Осталось пятно расплавленного алюминия". Продюсер лишился имущества из-за обстрела России и рассказал, возместит ли ему ущерб государство

Продюсер радиостанции "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал, что во время российского нападения на Вишневое 6 июля лишился своего автомобиля Range Rover, который сгорел дотла. По словам шоумена, от машины осталось лишь "пятно расплавленного алюминия".

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Он добавил, что государство пока не компенсирует потерю транспортных средств, уничтоженных в результате вражеских обстрелов. Об этом продюсер рассказал в шоу "#ністиданісовісті".

В ночь российского нападения автомобиль Фешака находился на территории СТО недалеко от места попадания. Продюсер не спешил публично говорить о потере, однако признался, что о происшествии уже начали спрашивать его знакомые.

"Автомобиль находился на территории СТО, расположенного рядом с местом попадания, и сгорел. Осталось просто пятно расплавленного алюминия от автомобиля. Современные автомобили, если горят, то сгорают полностью", – поделился Фешак.

Также он ответил на вопрос, можно ли рассчитывать на государственную компенсацию за уничтоженный автомобиль. По словам продюсера, на данный момент такая программа не предусмотрена.

"На сегодняшний день государство не компенсирует потери автомобилей, только потери жилья. Но есть программы, в рамках которых вы можете застраховать свой автомобиль от военных рисков. Я призываю всех это делать, потому что лучше быть перестрахованным и застрахованным", – подчеркнул он.

Несмотря на значительные материальные потери, Фешак говорит, что не хочет зацикливаться на том, что произошло. Он рассказал, что решил отпустить эту историю.

"Если я буду сидеть и мучиться этим, это ничего хорошего не принесет ни мне, ни кому-либо еще. Лучше отпустить эту историю", – пояснил продюсер.

Больше всего его тронула реакция друзей. По словам Фешака, он ни к кому не обращался за помощью, однако двое товарищей сразу предложили ему свои автомобили в пользование, а еще один – одолжить деньги на покупку нового.

"Я никого ни о чем не просил. И это стало для меня большим удивлением", – подытожил он.

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