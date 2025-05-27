Оружейницу, которую признали виновной в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, досрочно освободили из тюрьмы

Ханну Гутьеррес-Рид, оружейница во время съемок фильма-вестерна "Иржа", которая в марте 2024 года была приговорена к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, досрочно освободили из исправительного учреждения в Нью-Мексико, США. Сейчас женщина находится под электронным наблюдением и должна соблюдать установленные правила, в частности комендантский час и обязательное трудоустройство или обучение.

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Совет по условно-досрочному освобождению принял решение о ее освобождении в пятницу 23 мая, сообщает The Guardian. Кроме смертельного инцидента, Гутьеррес-Рид также была оправдана за фальсификацию доказательств, но получила условный срок за инцидент с проносом оружия в бар в Санта-Фе за несколько недель до съемок.

Совет по условно-досрочному освобождению определил, что Гутьеррес-Рид должна соблюдать ряд условий, включая электронный мониторинг и комендантский час.

В своей последней речи в суде она призвала не наказывать ее строже: "Ваша честь, когда я взялась за "Иржу", я была молодой и наивной. Но я относилась к своей работе настолько серьезно, насколько это было возможно. Я умоляю вас, пожалуйста, не давайте мне больше времени. Присяжные признали меня частично виновной в этой ужасной трагедии, но это не делает меня монстром. Это делает меня человеком".

Гутьеррес-Рид, как оружейница фильма, была ответственна за проверку оружия на площадке и обеспечение его безопасности. Во время судебного разбирательства ей инкриминировали халатность, которая привела к присутствию боевых патронов в бутафорском револьвере, с которым работал Алек Болдуин. При этом защита обращала внимание на молодой возраст женщины и разрушительное влияние наказания на ее дальнейшую жизнь.

Инцидент произошел 21 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. Во время репетиции сцены актер Алек Болдуин держал пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но случайно выстрелил боевыми патронами. Выстрел смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.

После трагедии Болдуин стал центральной фигурой судебного разбирательства. Сначала обвинения в непредумышленном убийстве с него сняли, но в январе 2024 года они были возобновлены. Однако актер настаивал на своей невиновности и в итоге дело закрыли после того, как суд установил, что прокуратура скрывала доказательства.

По словам его жены Иларии Болдуин, последствия происшествия глубоко повлияли на здоровье и психическое состояние актера. Она рассказала, что у Болдуина диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, он неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем и даже потерял сознание дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывал ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

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