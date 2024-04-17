Организаторы 'Мисс Вселенная' опровергли участие Саудовской Аравии в конкурсе и обвинили 27-летнюю модель во лжи

Организация "Мисс Вселенная" отрицает сообщение об участии Саудовской Аравии в конкурсе 2024 года – новость ознаменовала бы дебют страны Ближнего Востока. Представительницей должна была стать 27-летняя модель и блогер Руми Аль-Кахтани.

Об этом сообщает CNN. "Никакого процесса отбора в Саудовской Аравии не проводилось, и любые подобные заявления ложные и вводят в заблуждение", – говорится в заявлении конкурса.

В организации отмечают, что хотя Саудовская Аравия пока не входит в список стран, участие которых уже утверждено, в 2024 году конкурс "Мисс Вселенная" проводит тщательную проверку потенциальных кандидатов на получение франшизы.

"Саудовская Аравия не сможет присоединиться к нашему престижному конкурсу, пока это не будет окончательно подтверждено комитетом по утверждению", – объясняют представители.

В конце марта в соцсетях модель из Саудовской Аравии и победительница местных конкурсов красоты Руми Аль-Кахтани написала, что для нее честь участвовать в "Мисс Вселенная". Сообщение содержало изображения, на которых она одета в вечернее платье с блестками, гламурною тиару и пояс с вышитой надписью "Мисс Вселенная Саудовская Аравия".

Объявление Аль-Кахтани широко распространялось в сети. Красавица не удалила пост в социальных сетях, несмотря на то, что конкурс "Мисс Вселенная" сейчас оспаривает его правдивость.

"Мы не знаем причин, почему мисс Руми Аль-Кахтани объявила о своей кандидатуре, но если она хочет принять участие в конкурсе, ей придется пройти тот же процесс отбора, что и другие кандидаты", – отмечают в организации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "представительнице" Саудовской Аравии на "Мисс Вселенная-2024" Руми Аль-Кахтани – блогерше-миллионщице, модели и бакалавре стоматологии. Подробности – в нашем материале.

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