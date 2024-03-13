Она в подгузнике? Звезда 'Сумерок' Кристен Стюарт засветилась на улице Нью-Йорка в откровенном наряде и озадачила фанатов

Актрису и звезду "Сумерок" Кристен Стюарт заметили в Нью-Йорке, когда та "выгуливала" свой трендовый образ с укороченными шортами, напоминающими белье, бренду Brunello Cucinelli. Именно так, трендовый, ведь отсутствие штанов является тенденцией–2024. Такой образ хоть и зародился в прошлом году, но до сих пор сбивает с толку что фанатов Стюарт, что людей по всему миру.

Журнал Harpers Bazaar отмечает, что подобные наряды актрисы являются пиар-кампанией фильма "Кровоточащая любовь", в главной роли которого снималась Стюарт, а одна из героинь любила укороченные шорты. Интернет-пользователи захейтили откровенную внешность актрисы, назвав ее устаревшей для такого перформенса, а массивную трикотажную ткань одежды приравняли к подгузнику.

Кроме "белья", звезда надела укороченную рубашку Brunello Cucinelli, которую застегнула только на верхнюю пуговицу. Из-под одежды виднелось обнаженное тело 33-летней актрисы, грудь которой скрыл бежевый бюстгальтер. Из-под так называемого памперса виднелись блестящие колготки телесного цвета, которые Стюарт не миновала из-за 20-градусной температуры на улице.

К цвету тесьмы на шортах актриса выбрала лаковые каблуки насыщенного вишневого тона, черную сумочку Chanel и коричневые солнцезащитные очки.

Как уже отмечалось, не всем пришелся по душе ее образ. В соцсети X актрису активно обсуждают фанаты. "Дай, Боже, ей денег, чтобы купить нормальную одежду", "Некоторые привлекают внимание за работу, которую они выполняют, а другие ходят голышом", "Итак, она покончила со штанами? Хорошо, круто, заметил", "Кристен Стюарт слишком старая, чтобы так одеваться" – писали они.

Раньше актриса уже появлялась в похожем экстравагантном образе. На премьеру "Кровоточащая любовь" она надела откровенное боди украинского бренда Bettter поверх черных капроновых колготок.

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