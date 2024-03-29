Арнольд Шварценеггер показал первое фото с кардиостимулятором

76-летний актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер поделился фото с кардиостимулятором, который ему установили на прошлой неделе. Перед этим знаменитость перенес три операции на открытом сердце из-за врожденного порока – двустворчатого аортального клапана.

Согласно снимку в Instagram, восстановление после имплатации устройства проходит успешно, а сам Шварценеггер находится в хорошем настроении. На фотографии можно увидеть кардиостимулятор, подключенный к сердцу звезды под расстегнутым пиджаком, а также идущий к внутренней части уха шнур.

Выражая благодарность за поддержку фанатов, он подписал фотографию: "Спасибо! Я получил так много добрых сообщений со всего мира". Арнольд заверил поклонников, что устройство на батарейках, используемое для регулировки нерегулярного сердечного ритма, не помешает его съемкам нового сезона сериала FUBAR от Netflix. На съемочную площадку Шварценеггер вернется уже в апреле.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Арнольд Шварценеггер установили кардиостимулятором после трех операций на открытом сердце. Актер сравнил себя с настоящим "Терминатором" и призвал фанатов со всего мира заботиться о своем здоровье. Детальнее – читайте в нашем материале.

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