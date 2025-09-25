'Она – неглупая женщина'. Блогер-миллионник Юля Верба вступилась за Настю Каменских после скандала с русским языком

Украинская блогер-миллионник Юлия Верба выразила поддержку певице Насте Каменских после волны критики и культуры отмены из-за ее выступлений на русском языке в США. Инфлюенсер вступилась за скандальную артистку и заявила, что она – "не глупая женщина".

Видео дня

В разговоре с Анастасией Салюк Верба заявила: считает, что исполнительница действовала осознанно. Интересно, что инфлюенсер даже готова пригласить Каменских выступить на своей свадьбе "где-то в Закарпатье", где нет комендантского часа, чтобы "погудеть" до 6 утра.

"Я так люблю Настю! Ну, вот реально искренне. Жаль, что так произошло, но я думаю, она знала, что говорит, и почему это сказала. Она – неглупая женщина", – подчеркнула блогерша.

По словам Вербы, Каменских якобы долгое время воздерживалась от использования русского языка в своих выступлениях во время войны, и только в этот раз сделала исключение, "возможно, из-за усталости или личных убеждений, потому что не выдержала".

В частности, блогер отметила, что исполнительница на приглашенных мероприятиях уже не поет российский репертуар и продолжает выступать на украинском. Хотя, в сети распространяются видео, которые противоречат словам Юлии.

Скандал Юлии Вербы с русским языком

Параллельно сама Юлия Верба попала в скандал из-за видео, которое опубликовала в TikTok вместе с дочерью Розой. На видео блогер подтанцовывает под русскоязычный трек исполнителя Славы Скрипки о бобре.

Подписчики отреагировали негативно: их возмутил факт использования контента страны-агрессора, а также привлечение к нему ребенка. В сети начали активно обсуждать моральную сторону такого контента: от советов избегать российской музыки до критики за безопасность ребенка перед потенциальным влиянием российского контента.

Верба также объяснила этот инцидент: "Я не буду оправдываться, но реально думала, что это польская песня. Она начинается "бобер", и я подумала, что поляки записали песню. Я признаю свою ошибку. Видео я не удаляла, потому что это произошло непреднамеренно".

Однако ее оправдание является попыткой загладить острые углы, прикрываясь незнанием, ведь в "песне" легко можно распознать русский язык и разобрать каждое русское слово, что отнюдь не похоже на польский.

Взгляды на свадьбу и личную жизнь

Еще одним противоречием было то, что Юлия Верба рассказала о своем отношении к браку. В декабре 2024 года она заявила, что официально не планирует жениться на отце своей дочери Константине Золотухине, хотя пара живет вместе в гражданском браке.

"Жениться не планируем. Знаю, что для многих это шок", – отметила блогер.

Теперь Верба рассказывает, что мечтает о масштабной свадьбе с музыкантами и танцами с утра до ночи, сочетанием торжественного зала и палаток на свежем воздухе. Однако теперь в условиях войны и комендантского часа масштабное празднование невозможно. Блогер добавила, что хотела бы, чтобы свадьба происходила по-настоящему украинской, с живой музыкой и танцами, даже если придется уменьшить масштаб.

Скандал Насти Каменских

Настя Каменских оказалась в центре критики из-за исполнения старых хитов на русском языке на концерте в США и речи перед публикой, в которой заявила: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь!"

Последствия не заставили себя ждать: бренд ювелирных украшений "Золотой Век" досрочно разорвал контракт с Каменских и удалил ее контент из своих соцсетей. Официальное заявление компании подчеркивает, что новая рекламная кампания будет построена на других принципах и ценностях.

Ранее OBOZ.UA писал: Потап признался, что изменял бывшей жене с Настей Каменских на протяжении нескольких лет. Рэпер влюбился в свою сценическую партнершу примерно через четыре года после создания дуэта – а это был 2010 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!