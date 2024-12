Оля Полякова дала первый комментарий по поводу участия в Евровидении от другой страны

Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о своем участии в песенном конкурсе Евровидение. Ранее радиоведущий Слава Демин рассказал, что артистка планирует презентовать на международной сцене другое государство, а не Украина.

В частности, по словам журналиста, конкурсной песней должна была стать композиция "All For Your Love", созданная в сотрудничестве со шведским композитором Андерсом Ганссоном. Как рассказала Полякова в программе ЖВЛ, известный маэстро в прошлом работал с Шер, Викторией Бекхэм и другими.

"All For Your Love" Ганссон написал вдохновенный мотивами украинской народной песни "Цвіте терен". "Он хотел сделать коллаборацию фольклорной и англоязычной эстетики. Он просто говорит, спой какую-то народную песню. Я просто встала к микрофону и спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой релиз", – поделилась знаменитость.

Однако, что касается Евровидения, добавляет артистка, у нее "не сложилось". "Мы с этим автором делали трек для Евровидения, но с Евровидением не сложилось. И мы начали с ним делать англоязычный альбом. И понемножку я ездила в Швецию, и мы накапливали материалы. И у нас такой уж альбом уже есть. И я его отчасти делала в Швеции, отчасти записывала в Британии, в Лондоне. И вот там немного будет иная Оля Полякова", – рассказала она.

