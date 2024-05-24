Олегу Скрипке – 60! Как лидер 'ВВ' стал украинцем во Франции и почему вчерашнюю 'белую ворону' критикуют из-за мобилизации и женщин

Украинский рок-музыкант, солист группы "Вопли Водоплясова" отмечает юбилей. 24 мая Олегу Скрипке исполняется 60 лет.

Солист "ВВ", основатель международного этнофестиваля "Країна мрій" и фестиваля современной украинской рок-музыки – "Рок-Сич", бывший тренер вокального шоу "Голос країни", отец 4 детей, винодел – это все об Олеге Скрипке. Есть ли что-нибудь, чего вы могли не знать об одном из самых известных украинских рок-музыкантов? Сегодня, ко дню рождения Олега Скрипки, OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни артиста.

Белая ворона

В школе у будущего певца практически не было друзей, он был белой вороной. Парня не принимали в детских компаниях, потому что, с одной стороны, он хорошо учился, а с другой – имел еще тот характер, и часто вступал в драки. Сам певец вспоминает, что комфортнее всего ему было в музыкальной школе – там его окружали единомышленники.

Мог быть актером

Вместо рокера Скрипка мог стать актером. В студенческие годы Олег активно посещал театральные занятия. Кроме того, он вместе с тремя друзьями сочинял стихи, которые сделали квартет популярным на весь университет КПИ. "В КПИ у нас был такой студенческий театр, который мы назвали "Вымя", потому что у нас было 4 участника и мы были как 4 соски в вымени: через нас культурное молоко текло. Такая была концепция. Мы были очень популярны в КПИ", – поделился воспоминаниями артист.

Создание "ВВ" и первая награда

Группа "Вопли Водоплясова" была создана Олегом в 1987 году, сразу после окончания им политехнического университета. Однако карьеру Скрипка начинал на заводе "Квант" инженером.

После создания "ВВ" он поступил в киевский рок-клуб. И получил первую премию на фестивале "Рок-парад". В том же году выпустил один из самых популярных синглов – "Танці".

Стал украинцем во Франции

В 1990 году участники группы "ВВ" поехали на гастроли во Францию и Швейцарию. Там их так хорошо восприняли и полюбили местные зрители, что они решили остаться. Пробыли во Франции до 1996 года. Скрипка говорит, что именно во Франции он стал украинцем и начал говорить только на украинском языке. Вернувшись в Украину, "ВВ" начали выпускать песни и проводить гастроли. Группа стала известна настолько, что их называют первыми при упоминании украинского рока.

Країна мрій

В 2004 году Олег Скрипка основал международный этнофестиваль "Країна мрій", который проходит в Киеве каждый год. В этом году состоится 20-й юбилейный фестиваль.

Авторское вино

В 2018 году совместно с торговой маркой украинских вин "Чизай" Олег Скрипка создал авторское вино с особым характером и энергией под названием "Країна мрій".

"Моя Родина – это Украина"

Об этом Олег Скрипка говорил неоднократно, и после февраля 2022 года не изменил свое мнение. Он и его семья остались в Киеве. Его сыновья сейчас учатся в Украине. Однако певец не считает, что каждый украинец должен идти защищать Родину в армию. По его мнению, он делает "что может", будучи на "культурном фронте". По этому мнению Скрипка был неоднократно раскритикован как коллегами по сцене (многие украинские артисты пошли защищать Украину в ряды ВСУ), так и поклонниками.

Селфи – самое большое зло в мире

Именно такое мнение высказал Олег Скрипка в одном из своих интервью. "Я фотографируюсь с людьми, но на самом деле я должен или петь на сцене, или писать музыку. А я сосчитал время и оказывается, что я фотомодель. Но это неправильно. Все-таки я хочу заниматься музыкой, а не посвящать свою жизнь фотографированию", – объяснил певец свой взгляд на это.

Сексистские скандалы

Музыкант неоднократно попадал в скандалы со своими высказываниями по поводу женщин. То он считает, что феминизм – это о женском эгоизме, то жалуется на "незащищенность" и "притеснения" мужчин. Также он рассказал, что не считает нужным знакомиться с избранницами своих сыновей. Певец предложил сыну устроить "тест-драйв" своей девушке, а не приводить домой на знакомство с родителями. Из-за таких взглядов Скрипку много критикуют в социальных сетях, и, похоже, музыкант не спешит менять свое мнение: "Женщины – они иррациональны. Это ребятам еще что-нибудь можно рассказать, а женщине рассказывать нет смысла".

Верность в браке

Однако свою жену певец любит и утверждает, что он ей никогда не изменял, потому что ценит ее. Однако все равно высказал свое мнение по поводу измен и верности в браках: "Наставления о верности были придуманы в СССР, а до этого люди делали то, что хотели", – уверен музыкант. Он считает, что каждый сам себе решает, быть ему верным или изменять.

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