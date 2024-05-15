От оды вегетарианству к прославлению женщин: путь Jerry Heil на Евровидении

О певице Jerry Heil (Яна Шамаева) многие украинцы узнали после победы на Национальном отборе Евровидения 2024 или после самого Евровидения 2024, однако вокалистка уже третий раз пыталась покорить международную сцену и ей это наконец удалось. Что интересно, после получения заслуженного 3 места в дуэте с alyona alyona она заинтриговала якобы намерением снова вернуться на песенный конкурс.

Стоит отметить, что каждое появление Jerry Heil на сцене Евровидения происходило после общественного признания, например с легендарной песней "#Охрана_отмена", или после смены направления в карьере. Во время своего первого выступления Шамаеву спросил один из членов тогдашнего жюри Виталий Дроздов, хочет ли она вообще выиграть, поэтому многочисленные попытки участия в шоу можно считать ответом на этот вопрос. OBOZ.UA собрал все выступления певицы на Евровидении и чем они были особенны.

Нацотбор Евровидения 2020

Яна Шамаева впервые отправилась на Нацотбор после того, как в сети завирусился ее хит "#Охрана_отмена". До этого певица в большинстве своем создавала каверы на популярные песни, а впоследствии помогала с созданием своих хитов другим артистам. К 2018 году она смогла выпустить так и не ставший популярным мини-альбом. Однако с того года началась более-менее значительная карьера певицы и на свет появилось несколько бунтарских песен, которые Jerry Heil называла жизненными.

С подобным треком под названием "#Vegan" Шамаева прошла прослушивание и выступила на сцене Нацотбора Евровидения 2024. Но публику поразить не удалось из-за кардинального изменения номера в финале, ведь в то время всеукраинская часть большого международного шоу была разделена на два полуфинала и один финал. Она заняла последнее шестое место среди всех участников, получив по одному баллу от жюри и публики.

Нацотбор Евровидения 2023

Прошло три года, и певица снова отправилась на шоу, предварительно изменив свою бунтарскую тематику творчества в более элегантный и лирический стиль. Перед этим украинцы слушали на повторе ее хиты времен войны: "В пустій кімнаті", "Мрія", "Купала", "Козацькому роду" и т.д. И вот она в преддверии выступления на сцене Нацотбора выпустила новый трек "When God Shut the Door".

Песня получила много поддержки среди зрителей, благодаря которым она получила 9 из 10 баллов по зрительским голосам, но судьи не так высоко оценили номер, поэтому дали певице всего 8 баллов. В сумме она получила 17 баллов и заняла третье место. Тогда певица заявила, что не планирует больше участвовать в Евровидении, но в 2024 году снова появилась на сцене в дуэте с alyona alyona.

Евровидение 2024

В этом году Jerry Hail и alyona alyona не только победили в Нацотборе Евровидения 2024 с хитом "Teresa & Maria", но и получили море поддержки как украинской аудитории, так и зарубежной. Им пришлось кардинально сменить номер, с чем помогла отечественный дизайнер Таня Миуньо, которая создает клипы мировым звездам. Благодаря этому участницы достойно представили Украину на сцене в Мальме (Швеция) и получили третье место по результатам шоу.

Что интересно, уже на следующий день Jerry Heil опубликовала утреннее InstaStory с намеком на возвращение на Евровидение, но без уточнения в какой именно роли: ведущей, участницы или просто певицы в интер-акте.

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