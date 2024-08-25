'Оксана Марченко здорового человека'. В сети показали речь предательницы в День Независимости 1999 года

В сети показали архивное видео с участием предательницы Оксаны Марченко, которое было записано в 1999 году. Тогда Украина праздновала 8-ю годовщину Дня Независимости. На параде, традиционно проходившем на Крещатике, присутствовали скандальная телеведущая и ее муж – экс-нардеп, олигарх и кум Путина Виктор Медведчук.

Видео дня

Запись торжества пользователи нашли в Медиатеке Суспільного. 25 лет назад парад принимал министр обороны Александр Кузьмук. "В общей сложности приняли участие 3 тысячи военнослужащих, 122 единицы колесной и гусеничной техники и впервые военная авиация", – отмечено на сайте. "С 1999 года поздравляет вас Оксана Марченко здорового человека: рассказывает о правильных вещах, поддерживает ВСУ, планирует научить сына защищать страну", – говорится в сообщении Telegram-канала WAS.

В начале видео можно увидеть 26-летнюю журналистку с сыном Богданом на руках. Марченко поздравляет украинцев с национальным праздником: "Сегодня на Крещатик пришло очень много людей посмотреть на парад. И приятно, что половина из них – дети. Я так же сегодня пришла сюда со своим сыночком Богданчиком".

Телеведущая продолжила: скоро ее малышу исполнится два года. Однако среди игрушек сына есть те, которые ей не нравятся. Речь идет о танках, игрушечном оружии и разнообразии техники. "Мне нужно будет когда-то объяснять ему, что такое оружие, что такое армия. Рядом с воинами безоружность моего сына будто подкрепляется мощной защитой. И это самое важное для женщины-матери", – говорит Марченко, стоя перед военными.

Журналистка объясняет, что как подрастет сын, она расскажет ему о понятиях "добра и зла", "дня и ночи" и всемирном равновесии, царящем на планете. "Как сделать так, чтобы зло никогда не препятствовало добру? У тебя есть рубашечка, сынок, она защищает тебя от всего злого, от ветра, от холода, дождя и всяких невзгод, – продолжила предательница. –Так же армия, сынок, для нашей страны. Она защищает тебя, меня, нашу бабушку, всех детишек и взрослых от всего злого, что может быть. Скоро он узнает, что такое родина и что такое независимость. Независимость выбирают, не выбирают Родину".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где сейчас скандальная пропагандистка Оксана Марченко, которая всю жизнь щебетала по-украински, но породнилась с диктатором Путиным. Незадолго до начала полномасштабного вторжения она сбежала из Украины. На Родине журналистку ждет суд, по итогам которого предательнице будет грозить до 8 лет заключения.

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