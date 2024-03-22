Один из самых страшных фильмов всех времен сломал психику главной героини: что пережила на съемках 'Сияния' Шелли Дюваль

Часто актеры прибегают к ужаснейшим экспериментам, чтобы максимально вжиться в роль, и звезда одного из самых страшных фильмов всех времен, "Сияния", Шелли Дюваль – не исключение. Режиссер Стэнли Кубрик "во имя искусства" относился несколько жестоко к актрисе, чтобы передать реалистичный ужас на камеру.

Актриса считает роль Венди Торренса самой тяжелой за всю ее кинокарьеру. Она признается The Mirror, что с первого дня работы на съемочной площадке Кубрик специально заставлял весь актерский склад избегать общения с Дюваль и не сочувствовать ей за неудачи. Режиссер постоянно держал женщину в состоянии стресса, что чуть ли не сразу очень повлияло на ее здоровье, – еще во время съемок начали выпадать волосы, а впоследствии появилась истерия из-за кучи приложенных усилий, которые так и не заметили кинокритики.

Одна из самых выдающихся сцен, где Венди испуганна с бейсбольной битой убегала от Джека, переснималась 127 раз. Актриса никак не могла угодить эмоциями режиссеру-перфекционисту, что сильно истощило женщину и заставило во время съемок плакать часами.

"Мы снимали это около трех недель. Каждый день. Это было очень тяжело. Джек был так хорош – так чертовски страшен. Я могу только представить, сколько женщин проходят через такое", – прокомментировала актриса The Hollywood Reporter легендарную сцену с ее паническим побегом с битой от Джека Торренса.

Еще одним легендарным моментом, который "убил" Дюваль, стал кадр, где Джек Николсон в роли Джека Торренса выбивал топором белую дверь ванной комнаты. Тогда их было использовано аж 60 штук.

Сама же Дюваль оправдывает режиссера: "У него такая жилка. У него это точно есть. Но я думаю, главным образом потому, что люди когда-то так относились к нему в прошлом. Он был очень теплым и дружелюбным ко мне. Он проводил много времени со мной и Джеком. Он просто хотел сесть и поговорить часами, пока команда ждала".

Из-за проблем со здоровьем от стресса и ряда последующих не очень удачных кинолент актриса в 2002 году твердо решила, что покинет свою карьеру. В частности, в то время она нужна была своей семье, ведь ее брат заболел раком позвоночника.

Что интересно, Стивен Кинг, автор горор-книги "Сияние", на основе которой Кубрик снял легендарный фильм, был недоволен издевательствами над главной актрисой и максимальным несоответствием режиссерской версии с оригинальным романом.

"Он такой женоненавистницкий. Я имею в виду, что Венди Торренс просто представлена ​​как вопиющая тряпка для посуды", – рассказал Кинг Rolling Stone.

И писателя вполне можно понять, ведь в фильме есть множество неточностей и упущенных важных моментов, начиная цветом волос Венди Торренс (в оригинале – блондинка) и заканчивая сценой побега от убийственного отеля "Оверлука".

В свои 74 года Шелли Дюваль снова возвращается в актерскую карьеру после долгого 22-летнего отпуска. Женщина снялась в фильме ужасов The Forest Hills, в котором звезду "Сияния" едва можно узнать. В разговоре с People она замечает: "Снова сниматься – это так весело. Это обогащает твою жизнь".

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