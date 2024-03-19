Марсианский эпик от автора 'Тарзана' уничтожил карьеру Тейлора Китча: актер выдержал удар, но остался без больших ролей

Канадский актер Тейлор Китч за 18 лет кинокарьеры так и не смог получить свое признание ведущей звезды Голливуда. За всю жизнь он сыграл всего 28 ролей, большинство из которых были второстепенными. Однако одна все же стала самой выдающейся – игра главного героя в фильме "Джон Картер: между двумя мирами", ставшая экранизацией серии "Барсум" о приключениях на Марсе писателя Эдгара Райса Берроуз, автора знаменитого "Тарзана".

"Джон Картер" хоть и получил рейтинг в 6.6 на IMDb, но не смог окупить бюджет, который компания Disney потратила на съемку фильма. Это скандальное событие оказало сильное влияние на карьеру Китча, из-за чего актер в дальнейшем снимался в основном только во второстепенных ролях, если не учитывать главное участие в "Морском бою". По данным Hollywood North Magazine, фильм "Джон Картер: между двумя мирами" 2012 года до сих пор остается одним из самых дорогих в истории кино и одним из самых больших провалов Disney.

Именно эта кинолента стала причиной увольнения главы кинокомпании Рича Росса, при содействии которого на свой появлялись фильмы-миллиардники: "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Алиса в Стране чудес" и "История игрушек 3". На марсианскую эпическую киноленту компания потратила сумасшедшие $250 млн. К общей сумме также добавились $100 млн расходов на рекламу, которая, как видим, была неэффективной.

Как мы отмечали, Тейлор Китч сыграл в ленте главную роль, которая для него стала первой, ведь раньше он был второстепенным персонажем в "Джон Такер должен умереть", "Люди-Х: Росомаха" и других фильмах, где на актера зритель даже не обращал значительное внимание. В "Джоне Картере" он превратился в бывшего военного, который убегает из-под стражи и из-за собственной неосведомленности телепортируется на Марс, где становится участником конфликта между разными цивилизациями на этой планете. Там Картеру приходится учиться заново ходить и говорить, но вместе с тем он получил суперсилу – управлять гравитацией, из-за чего стал ключевым игроком вражды.

Именно эта роль требовала от Тейлора Китча широкого спектра актерских навыков: от боевых сцен до эмоционально насыщенных моментов. Его персонаж является центральной фигурой фильма, и успех во многом зависел от умения актера передать комплексность и страсть героя. Тейлор Китч сыграл ее довольно удачно, однако фильм не получил большого успеха из-за промахов команды.

Прежде всего, зрителей не сильно заинтересовало название фильма из-за отсутствия креативности – "John Carter". Во-вторых, трейлер, который должен заинтересовать публику, только сделал наоборот – запутал и так и не задел обычного человека потратить свои деньги на просмотр фильма.

Несмотря на неудачу "Джона Картера", Китч все еще положительно ставится к своим съемкам и считает это ценным опытом. "У меня до сих пор замечательные отношения с этим фильмом, что многое говорит. Я не злой, я многому научился. И получил с этому значительные успехи в личном и профессиональном плане. В то время это было, очевидно, больно, но оглядываясь назад, честно говоря, я бы ничего не изменил", – рассказал он в комментарии Screen Rant.

В частности, в том году актер снялся в фильме "Морской бой" как главный герой, но популярность и этой кинокартины прошла буквально через несколько дней после премьеры и тоже не принесла актеру безумного успеха. В последние несколько лет Тейлор Китч начал отдавать предпочтение съемкам телевизионных сериалов и выступлений и все еще держится на плаву.

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