Один из самых дорогих ювелирных брендов мира Cartier снял в рекламе украинские карамельки и 'порвал' сеть. Вирусное видео

Конфеты "Молочная капелька" от украинского бренда Roshen стали главным атрибутом рекламной кампании французского ювелирного дома Cartier. Участник южнокорейской группы Stray Kids и амбассадор самого дорогого бренда украшений мира Хенджин попозировал для диджитал-обложки журнала Elle Korea, лакомясь карамельками отечественного производства.

Артист снялся в ASMR-видео, где вместе с ювелирными изделиями демонстрировал конфеты от Roshen. Соответствующее видео появилось на официальной странице журнала в Instagram.

С момента публикации запись собрала почти 2,5 миллиона просмотров, в частности, стала "вирусной" на просторах украинского Threads. Немало юзеров не скрывали удивления от того, что карамельки "Молочная капелька" появились в рекламе Cartier, а некоторые начали отмечать, что Хенджину стоило бы попробовать более широкий ассортимент сладостей Roshen.

"Roshen, а вы долго будете скрывать, что с вашими конфетами сняли ASMR для Сartier? И нет, это не видео, созданное искусственным интеллектом".

"И это он еще "Ромашку" с "Шипучкой" не пробовал".

"Я только что увидела и так обрадовалась".

"Еще бы "Бешеную пчелку" положили".

По словам некоторых пользователей сети, использование украинских карамелек для рекламной кампании ювелирного бренда не является случайностью. Конфеты попали в ролик якобы из-за того, что в PR-команде работает украинка. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Наверное самая неожиданная коллаборация года. Известный K-Pop певец Хенджин и по совместительству глобальный амбассадор Cartier с почти 30 миллионной аудиторией в соцсетях и Roshen. Не знаю сколько просмотров, но лайков на официальной странице корейского Elle за 13 часов уже набрало около 150 тысяч, при привычных 5-10, и много комментов от наших соотечественников. На самом деле, коллабы никакой нет, и "Молочная капелька" попала в видео будто-бы из-за украинки в PR-команде".

"Уже видели это видео, где айдол из Stray Kids взаимодействует с конфетами Roshen? Почти у всех одна и та же мысль: сколько же миллионов они заплатили за такую рекламу? Скорее всего, это не контракт и не классическая рекламная интеграция. Это история о другом – о том, как бренд может появиться в правильном контексте через людей, которые находятся внутри индустрии. В таких съемках, как для ELLE, очень много решений принимается не через бюджеты, а через среду".

