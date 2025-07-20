'Обычная квартира, обычная машина, есть моральные ценности!' Украинский стриптизер, который зарабатывает 80 тыс. грн в месяц, стал звездой сети

Киевлянин Виталий White – барбер и стриптизер – стал новым героем видео блогера Ангелины Пичик, которое всего за несколько дней собрало тысячи просмотров в Instagram. Скромный, на первый взгляд, парень, который днем стрижет клиентов в барбершопе, а вечером исполняет эротические танцы на частных заказах, покорил сеть искренностью, простотой и откровенными ответами о своей жизни, работе и моральных границах.

Видео дня

"Сколько нужно денег для комфортной жизни? Кем вы работаете?" — начинает разговор блогер. "Я работаю стриптизером", – спокойно отвечает парень, добавляя, что уже не может спокойно пройтись по улице – его узнают после предыдущего видео, которое набрало более 4 миллионов просмотров.

Виталий показал свой распорядок дня: сначала работа в барбершопе, потом спортзал, а уже вечером – выезд на стрип-выступление. За день в парикмахерской он зарабатывает от 4 до 5 тысяч гривен, а за выступления стриптизера – значительно больше. Один из самых насыщенных дней принес ему более 80 тысяч гривен только за семь заказов.

Зарабатывает много – но живет скромно. Виталий арендует однокомнатную квартиру в Киеве площадью 54 квадратных метра за 14 тысяч гривен. "Дома только яйца, протеин, алкоголь не пью", – говорит он и проводит блогера в гардероб. Здесь – несколько костюмов: классический, полицейский и ковбой. Именно в последнем Виталий выступал в тот вечер. "Девушки его очень любят", – смеется парень.

Несмотря на специфику работы, Виталий четко разграничивает эротическое шоу и непристойные предложения. Ему ежедневно поступают запросы интимного характера – и он их игнорирует. "Максимум предлагали 10 тысяч долларов, чтобы я остался после выступления. Я отказываюсь, потому что есть очень непристойные вечеринки, где мне бы не хотелось в этом вариться. Но также есть крутые вечеринки, крутые люди. И это на когопопадешь", – объясняет он.

Комментарии в Instagram – сплошной поток поддержки:

"Классный. Обычная квартира, обычная машина, здоровый образ жизни. Есть моральные ценности. Ну молодец!"

"Так интересно, что есть другой мир в Киеве, в котором ты никогда не была. Парень приятный, не задирает нос".

"Какой классный человек, молодец, успеха ему, вдохновения в его нелегком труде".

"Парень молодец и такая квартира у него опрятная".

"Как только надевает солнцезащитные очки сразу перевоплощается. Классный парень".

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