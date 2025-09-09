Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика, которым оказался известный артист: сколько он пообещал за 'голову' рэпера

Дуэйн "Кеффе Д" Дэвис, главный фигурант в деле об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура, сделал громкое заявление, которое может перевернуть скандальное расследование в отношении P. Diddy. По его словам, заказчиком преступления в сентябре 1996 года был артист и продюсер Шон "Дидди" Комбс, который якобы обещал миллион долларов за жизнь Шакура и главы Death Row Records Шуга Найта.

Об этом сообщили журналисты USA Today со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками. Тупак Шакур был смертельно ранен 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. После посещения боя Майка Тайсона он вместе с Найтом попал в засаду: неизвестные расстреляли автомобиль рэпера из белого Cadillac. Тупак получил смертельные ранения и скончался через шесть дней в больнице. Убийство стало шоком для индустрии и породило десятки теорий заговора, ведь тогда шло жесткое противостояние между хип-хоп-сценами Восточного и Западного побережья США.

В 2008–2009 годах Дэвис впервые признался следователям, что был в машине с нападавшими, но непосредственно не стрелял. Тогда он заключил сделку с прокуратурой и дал показания в обмен на частичный иммунитет. По словам Дэвиса, мотивом стала не только месть за его племянника Орландо Андерсона, которого избили люди из окружения Тупака в казино накануне. Решение, якобы, подтолкнуло и финансовое поощрение, которое пообещал Шон Комбс.

Эти показания долгое время оставались вне поля зрения общественности, но снова получили огласку в 2023 году, когда Дэвиса официально арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Он остался единственным живым участником группы, причастной к нападению: остальные уже погибли.

Причастность P. Diddy к делу

Дополнительное внимание к делу привлекли и гражданские иски, поданные против Шона Комбса в последнее время. В некоторых из них прямо утверждается, что именно он мог организовать убийство Тупака. В судебных материалах даже отмечается, что Комбс якобы финансировал аренду автомобиля, из которого стреляли, и позже хвастался своей причастностью.

Официально полиция Лас-Вегаса никогда не выдвигала подозрений против Комбса. Сам артист решительно отрицает любые обвинения и через своих адвокатов заявляет, что его пытаются втянуть в дело ради собственной выгоды.

Ситуацию осложняет то, что Комбс параллельно проходит по другому громкому делу – против него выдвинуты федеральные обвинения в рэкете, сутенерстве и принудительной перевозке людей для сексуальной эксплуатации. Судебный процесс продолжается, а присяжные уже вынесли смешанный вердикт: по нескольким пунктам признали его виновным, однако оправдали по самым тяжким обвинениям. Окончательный приговор ожидают осенью.

Кто такой Тупак Шакур

Тупак Амару Шакур (2Pac) – один из самых известных и влиятельных рэперов всех времен. Он родился в 1971 году в Нью-Йорке в семье активистов "Черных пантер", что сформировало его мировоззрение и социально-политические взгляды. Его тексты отличались острой критикой расового неравенства, бедности, полицейского насилия и системной несправедливости.

За свою короткую жизнь он выпустил несколько культовых альбомов, среди которых Me Against the World и All Eyez on Me, которые считаются классикой жанра. Его творчество повлияло не только на развитие хип-хопа, но и на целое поколение слушателей.

13 сентября 1996 года остановилось сердце Тупака Шакура. Рэпера расстреляли из белого Cadillac после боя Майка Тайсона в Лас-Вегасе. Он получил несколько ранений и умер в больнице через шесть дней. Артисту было всего 25 лет.

OBOZ.UA писал: несмотря на официальные данные, смерть Тупака породила волну теорий заговора. Фанаты обратили внимание на странные "совпадения семерок": его ранили 7 сентября в BMW 7 серии, альбом All Eyez On Me вышел за 7 месяцев до трагедии, а последний релиз он записал за 7 дней до нападения. К тому же тело рэпера публично никто не видел. Это дало основания считать, что Тупак инсценировал смерть и скрывается – чаще всего называют Кубу.

