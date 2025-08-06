Адвокаты скандального Пи Дидди обратились к Трампу со смелой просьбой: в Белом доме отреагировали

Менее чем за два месяца до вынесения приговора по громкому делу Шона "Дидди" Комбса (Пи Дидди (P. Diddy)), адвокаты рэпера официально обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой о помиловании. Хотя Белый дом пока не подтвердил, но и не опроверг сам факт обращения, адвокаты настаивают: диалог уже идет.

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Как пишет People, 5 августа в прямом эфире CNN адвокат Комбса Николь Вестморланд подтвердила: "Насколько я понимаю, мы обратились и провели разговоры о помиловании". Она также добавила, что ее подзащитный "очень полон надежд" и ожидает справедливого решения от президента США. При этом в Белом доме традиционно избежали прямого ответа, заявив, что "не комментируют существование или отсутствие какой-либо просьбы о помиловании".

Напомним, 2 июля суд в Нью-Йорке признал P. Diddy виновным в двух эпизодах перевозки лиц для занятия проституцией. В то же время он был оправдан по более серьезным статьям, таким как рэкет и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. Рэпер, которого арестовали в сентябре 2024 года, не признает себя виновным ни по одному из обвинений. С тех пор он находится в следственном изоляторе Бруклина, несмотря на многочисленные (все безуспешные) попытки адвокатов добиться его освобождения под залог.

Приговор Комбсу планируют объявить 3 октября. По действующему законодательству, ему грозит до 20 лет заключения. Судья Арун Субраманян 4 августа в очередной раз отклонил просьбу об освобождении из-под стражи, ссылаясь на риск побега подозреваемого и высокий общественный резонанс дела.

Интерес к возможному помилованию усилился после того, как Трамп в мае уже прокомментировал ситуацию вокруг Комбса. Тогда он заявил, что не исключает такой возможности, если получит убедительные доказательства несправедливого преследования.

"Это не конкурс популярности. Я, конечно, смотрю на факты, если считаю, что кого-то несправедливо осудили. Независимо от того, нравлюсь я им или нет, на меня это никак не повлияет", – подчеркнул президент США.

Также он признавался, что в прошлом у него были "хорошие отношения" с Комбсом, но все изменилось, когда он ушел в политику. Несмотря на это, Трамп все же оставил дверь открытой: мол, в случае выявления фактов злоупотреблений со стороны системы правосудия – он готов действовать.

Стоит отметить, что дело P. Diddy вызвало широкий общественный резонанс не только из-за судебных обвинений, но и из-за шокирующих деталей из его личной жизни, которые стали известны в ходе расследования. Как утверждают многочисленные истцы, рэпер годами организовывал так называемые "белые вечеринки", на которых молодых девушек – часто несовершеннолетних – доставляли специально для сексуального обслуживания состоятельных гостей.

По словам адвоката Тони Бузби, к нему обратилось более 3280 человек, заявляющих о сексуальном насилии, из них по меньшей мере 25 были несовершеннолетними, а самой молодой жертве могло быть всего 9 лет. Все это вызвало гнев общественности, а также критику в адрес шоу-бизнеса, где годами якобы замалчивали подобные злоупотребления.

В январе этого года OBOZ.UA писал, что адвокат Энтони Рикко, который ранее возглавлял защиту Комбса, публично отказался от участия в деле. Он не стал раскрывать причин своего решения, лишь указав, что больше не может "эффективно выполнять свои профессиональные функции" в этом процессе.

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