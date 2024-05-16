Обошел Киллиана Мерфи и Тома Холланда. Назван самого сексуального мужчину Великобритании

Ведущий и журналист Джереми Кларксон был официально признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии второй год подряд. 64-летняя знаменитость опередил длинный список конкурентов, включая таких, как принц Уильям, Идрис Эльба и Киллиан Мерфи.

Звезда сериала "Ферма Кларксона" набрал впечатляющий результат – девять из 10 баллов в ежегодном опросе, проведенном IllicitEncounters, который называется "лучшим сайтом онлайн-знакомств для женатых". Об этом сообщает Daily Mail.

Последним участником десятки самых сексуальных мужчин Великобритании стал актер "Человека-паука" Том Холланд, занявший второе место. Закрывает тройку лидеров 41-летний принц Уэльский.

В ежегодном опросе приняли участие 2 тысячи женщин. Звезда "Опенгеймера" 47-летний Киллиан Мерфи занял пятое место в голосовании в этом году.

Джереми Кларксон известен своими программами по автомобилям на британском телевидении. С 2021 года журналист снимается в документальном шоу "Ферма Кларксона", рассказывающего о его попытках держать хозяйство.

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