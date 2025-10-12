Украинцы выбрали свою представительницу на Детском Евровидении 2025: что о ней известно

В воскресенье, 12 октября, украинцы выбрали своего представителя на Нацотборе на Детское Евровидение 2025, которое состоится в Грузии уже 13 декабря. Нашу страну будет представлять София Нерсесян с песней"Мотанка".

Жюри отдали ей 5 баллов, а зрители – 6. В сумме 11 баллов вывели Софию на первое место среди шести участников шоу.

Победителя определяли по результатам голосования, 50% которого составляли баллы от жюри, а остальные 50% – от зрителей. В состав жюри в этом году вошли певец Влад Дарвин, генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная и певица Мишель Андраде.

Онлайн-голосование зрителей началось за два дня до финала и продолжалось во время конкурса.

Что известно о Софии Нерсесян

В разговоре с журналистами "Музвара" София Нерсесян рассказывала, что родилась в Киеве, но ее сердце "разделено пополам": она наполовину армянка и наполовину украинка (папа – армянин, мама – украинка).

Она вспоминает, что поет столько, сколько себя помнит: "Папа укладывал меня спать и пел мне песни, а я слушала. Смотрела, как поют на английском принцессы мультфильмов, и повторяла звуки, даже не понимая значения слов, потому что еще не умела разговаривать. Видимо, это было неизбежно, потому что у меня очень певчая семья. Голосом пошла в папу, а он в свою очередь, в своего папу, то есть моего дедушку".

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 проходил в формате телевизионного концерта. Ведущими нынешнего шоу стали Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и телеведущая и певица Анна Тульева.

Напомним, что финал международного конкурса Детское Евровидение 2025 состоится 13 декабря в городе Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украину представлял 12-летний Артем Котенко с песней Hear Me Now, автором которой стала популярная певица и продюсер Светлана Тарабарова. Финал конкурса состоялся в Мадриде, и выступление украинца стало одним из самых эмоциональных вечера. Благодаря проникновенному исполнению и эффектной постановке Украина получила 203 балла, заняв третье место среди 17 стран-участниц. В частности, жюри присудило 122 балла, а зрители онлайн-голосования добавили еще 81 балл.

