Нацотбор на Детское Евровидение 2025: онлайн-трансляция финала. Видео

Сегодня, 12 октября, в 18:00 начался финал Национального отбора на Детское Евровидение 2025. Семеро талантливых участников вживую споют свои конкурсные композиции, а профессиональное жюри вместе со зрителями определят наиболее достойного представителя.

OBOZ.UA следит за прямым эфиром и рассказывает все, что нужно знать о самом ожидаемом детском конкурсе года.

Участники и порядок выступлений

Ликерия Чирва – "Не така як всі" Ольга Нестерко – "Зозуля" София Нерсесян – "Мотанка" Дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого – "Зоряний час" Всеволод Скрима – Young Heart Ангелина Глогусь – "Моє серце"

Жюри и голосование

В этом году судить выступления выпало двум известным артистам: Владу Дарвину и Мишель Андраде, а третьим экспертом стала продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Победителя конкурса определят по результатам голосования, 50% которого составляют баллы от жюри, а остальные 50% – от зрителей.

Зрительское онлайн голосование состоится в два этапа. Первый стартовал 10 октября в 10:00 в мобильном приложении "Дія", а второй станет доступным непосредственно во время трансляции финала. Опрос традиционно будет ждать зрителей в приложении "Дія".

Онлайн-трансляция

18:24 Второй петь выпало 9-летней Ольге, которая своей песней хотела сказать, что каждый может делать ошибки. Лирическая песня "Зозуля" сопровождалась нежными танцами вокруг декоративного гнезда.

Вокал маленькой артистки поразил экспертов. Каждый из них поблагодарил Ольгу за то, что она на несколько минут погрузила их в сказочную атмосферу и довела до мурашек своей постановкой.

18:18 На сцене 9-летняя киевлянка Ликерия, номер которой имел школьный стиль. Юная певица открыла конкурсную часть зажигательной песней о том, что она не хочет быть похожей на других. Профессиональное жюри посоветовало девочке верить в свою победу и похвалили за исполнение "со вкусом" сложной песни.

"Я вас вижу на большой сцене", – заявил Влад Дарвин.

18:10 Во время вступительного слова жюри случился конфуз со звуком. Из-за проблем с микрофонами Влада Дарвина и Мишель Андраде их плохо слышали.

18:08 Ведущие – Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и Маша Кондратенко – попросили всех зрителей подняться, чтобы почтить память погибших героев Украины минутой молчания.

18:00 Шоу началось выступлением прошлогоднего представителя Украины на Евровидении 2024 Артема Котенко с песней "Hear Me Now". К слову, он занял третье место на международном конкурсе.

