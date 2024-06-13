Но данные в ТЦК обновил. Евгений Клопотенко откровенно объяснил, почему не пошел воевать

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко откровенно рассказал, почему не присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Он считает, что будет гораздо более полезным, находясь на своем месте.

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Ресторатор, являющийся основателем нескольких заведений в Киеве и Львове, видит свою миссию в поддержке украинцев через еду, однако соблюдает правила действующего законодательства, обновив данные в ТЦК. Об этом он рассказал в своем интервью для ТиКиев.

С начала войны Евгений Клопотенко не видел смысла менять свою деятельность, ведь считает, что, находясь в привычных условиях, сможет сделать гораздо больше.

"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в терроборону в маленькой деревне не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь с первого дня войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом", – рассказал шеф-повар.

Заметил, что обновил данные военнообязанного в первый день действия закона о мобилизации.

Будучи общественным деятелем, ресторатор решил, что сможет лучше помочь людям, которые в этом нуждаются, благодаря своей профессии, а не на поле боя.

"Когда в первые дни вторжения я приехал в город Льва и увидел то количество людей, которые в отчаянии, часто без вещей и ресурсов для нормальной жизни, эвакуируются, решил, что должен как-то помочь. Так появилось кафе "Інші". Мы с партнершей Инной Поперешнюк открыли его за пять дней. Такова была наша реакция на запрос людей и вызовы времени", – поделился Евгений Клопотенко.

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