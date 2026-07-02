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"Никакого уважения к пожилым людям". 78-летняя мама Илона Маска в очень откровенном платье поразила подписчиков

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
624
Мэй Маск поразила сеть фотографией в откровенном платье
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Мама американского бизнесмена Илона Маска, 78-летняя модель Мэй Маск, вызвала фурор в сети новой фотографией в очень смелом образе. Она предстала перед камерой в черном атласном платье, которое почти полностью открыло ее длинные ноги.

Снимком в откровенном наряде Мэй Маск поделилась на личной странице в Instagram. Для эффектного кадра мама первого в мире триллионера села на массивный деревянный стул и слегка приподняла рукой нижнюю часть платья, чтобы в фокусе оставалось ее впечатляющее тело.

"Показываю ноги. Это не моя идея. Никакого уважения к пожилым людям", – шутливо подписала фото модель.

Мэй Маск попозировала перед камерой в смелом платье

"Изюминкой" эффектного платья Мэй Маск также стала асимметрия. Правое плечо матери предпринимателя было полностью открыто благодаря глубокому вырезу, тогда как левое закрывала ткань с акцентной драпировкой.

Откровенный наряд модель дополнила черными туфлями-лодочками, а также несколькими аксессуарами. Мэй Маск надела массивные мерцающие серьги и небольшой черный ремешок на бедро.

Впечатляющий внешний вид модели не остался без внимания ее подписчиков, которые написали в комментариях множество приятных слов:

"Ты просто невероятная! О, эти ноги! Просто мечта!"

"Потрясающая женщина, которая вдохновляет".

"Элегантная и стильная".

"Невероятные ноги. Вы выглядите великолепно".

"Вы самая красивая".

Модель произвела фурор в сети

Напомним, что Мэй Маск начала развиваться в сфере моделинга более 50 лет назад и до сих пор не поставила точку в карьере. Несмотря на солидный возраст, она появляется на обложках мировых глянцевых журналов, благодаря чему становится источником вдохновения для женщин во всем мире.

Мэй Маск более 50 лет занимается моделингом

Мэй Маск использовала свою известность и для привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине. В 2022 году модель распространила в соцсетях ролик, в котором выразила солидарность с нашим народом и призвала помогать воинам ВСУ. Более того, она обратилась к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

Однако в 2023 году Мэй Маск оскандалилась своим решением выступить на женском форуме в Дубае, где среди участниц была поклонница путинского режима Елена Блиновская. Блогер, которую считают инфоциганкой, откровенно поддерживала оккупантов и благодарила их за разрушение украинских городов, поэтому для наших сограждан стало настоящей неожиданностью узнать, что мама Илона Маска разделит с ней сцену.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как мама Илона Маска стала поклонницей украинской дизайнерки Дарьи Донец.

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