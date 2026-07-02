"Никакого уважения к пожилым людям". 78-летняя мама Илона Маска в очень откровенном платье поразила подписчиков

Мама американского бизнесмена Илона Маска, 78-летняя модель Мэй Маск, вызвала фурор в сети новой фотографией в очень смелом образе. Она предстала перед камерой в черном атласном платье, которое почти полностью открыло ее длинные ноги.

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Снимком в откровенном наряде Мэй Маск поделилась на личной странице в Instagram. Для эффектного кадра мама первого в мире триллионера села на массивный деревянный стул и слегка приподняла рукой нижнюю часть платья, чтобы в фокусе оставалось ее впечатляющее тело.

"Показываю ноги. Это не моя идея. Никакого уважения к пожилым людям", – шутливо подписала фото модель.

"Изюминкой" эффектного платья Мэй Маск также стала асимметрия. Правое плечо матери предпринимателя было полностью открыто благодаря глубокому вырезу, тогда как левое закрывала ткань с акцентной драпировкой.

Откровенный наряд модель дополнила черными туфлями-лодочками, а также несколькими аксессуарами. Мэй Маск надела массивные мерцающие серьги и небольшой черный ремешок на бедро.

Впечатляющий внешний вид модели не остался без внимания ее подписчиков, которые написали в комментариях множество приятных слов:

"Ты просто невероятная! О, эти ноги! Просто мечта!"

"Потрясающая женщина, которая вдохновляет".

"Элегантная и стильная".

"Невероятные ноги. Вы выглядите великолепно".

"Вы самая красивая".

Напомним, что Мэй Маск начала развиваться в сфере моделинга более 50 лет назад и до сих пор не поставила точку в карьере. Несмотря на солидный возраст, она появляется на обложках мировых глянцевых журналов, благодаря чему становится источником вдохновения для женщин во всем мире.

Мэй Маск использовала свою известность и для привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине. В 2022 году модель распространила в соцсетях ролик, в котором выразила солидарность с нашим народом и призвала помогать воинам ВСУ. Более того, она обратилась к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

Однако в 2023 году Мэй Маск оскандалилась своим решением выступить на женском форуме в Дубае, где среди участниц была поклонница путинского режима Елена Блиновская. Блогер, которую считают инфоциганкой, откровенно поддерживала оккупантов и благодарила их за разрушение украинских городов, поэтому для наших сограждан стало настоящей неожиданностью узнать, что мама Илона Маска разделит с ней сцену.

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