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Ни машины, ни жилья, а годовая зарплата – 645 грн: что задекларировал Скальницкий, который работает в полиции охраны и "кидает" женщин на деньги

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
6 минут
3,8 т.
Что задекларировал Скальницкий, который работает в полиции охраны и 'кидает' женщин на денеги
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Богдан Скальницкий, бывший супруг украинского блогера и основательницы бренда Freesia Анастасии Скальницкой, за 2025 год задекларировал всего 645 гривен зарплаты от Управления полиции физической охраны в Киеве. Еще 442 гривны он получил в качестве приза (выигрыша).

При этом в декларации 26-летнего мужчины не указано ни собственного жилья, ни автомобиля, ни других доходов. На это обратил внимание OBOZ.UA, проанализировав декларацию Скальницкого.

В декларации 26-летнего мужчины не указано ни собственного жилья, ни автомобиля, ни других доходов

Из документа следует, что за весь 2025 год его доход составил всего 1087 гривен. Для сравнения: в декларации за 2024 год его зарплата в полиции составляла около 27,9 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов.

Богдан Скальницкий – уроженец Нежина Черниговской области. В декларации он указан как сотрудник Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве – государственной структуры, которая, в частности, обеспечивает охрану объектов и помещений. По имеющимся данным, работать в полиции мужчина начал не позднее 20-летнего возраста – примерно в 2020 году.

Декларация Богдана Скальницкого

В то же время за 2025 год в графе о заработной плате от этого работодателя указано лишь 645 гривен. Еще 442 гривны Скальницкий получил в виде приза (выигрыша) в азартных играх. Других доходов в декларации не указано.

Стоит отметить, что в декларациях госслужащих должны отражаться не только объекты, находящиеся в собственности, но и имущество, находящееся в пользовании. Поэтому, если Скальницкий длительное время пользовался арендованной квартирой или автомобилем, эти обстоятельства могут представлять интерес для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Анастасия Скальницкая за 2025 год задекларировала 9 327 375 гривен

Интересно, что его жена Анастасия Скальницкая за тот же период задекларировала 9 327 375 гривен дохода от собственного ИП. Это в среднем около 777 тысяч гривен в месяц. Кроме того, она накопила 4 миллиона гривен и 100 тысяч долларов США наличными.

Не менее интересна ситуация с предпринимательской деятельностью родителей Скальницкого, которые открыли свои индивидуальные предпринимательства уже после того, как Богдан начал встречаться с Анастасией. Его отец Руслан зарегистрировал ИП 9 марта 2023 года. Основной вид деятельности – общая уборка домов.

Его отец Руслан зарегистрировал ИП 9 марта 2023 года

Мать Богдана, Татьяна Скальницкая, зарегистрировала ИП 18 ноября 2023 года. Ее основной КВЭД – "Рекламные агентства". Среди прочих видов деятельности – посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации и другие виды образования.

Татьяна Скальницкая зарегистрировала ИП 18 ноября 2023 года

Именно финансовые вопросы стали одной из главных тем после развода Анастасии и Богдана Скальницких. Около трех недель назад блогер сообщила о разрыве с мужем, а впоследствии заявила, что их брак сопровождался обманом, долгами и изменами.

По словам Анастасии, она считала Богдана человеком, которому может полностью доверять, однако после развода якобы узнала о значительных финансовых проблемах. В частности, блогер утверждала, что автомобили, которые покупали или брали в лизинг на ее деньги, на самом деле были арендованными, а дорогие подарки, среди которых Rolex и сумка Hermès, оказались подделками.

Скальницкая со слезами рассказала об обмане и изменах со стороны бывшего

"Мой бывший муж – профессиональный мошенник. Начать отношения, чтобы впоследствии обманывать меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников... Через 10 дней после развода начали всплывать такие факты, что я и не думала, что такое вообще существует. Мне кажется, что это не моя жизнь, а сериал", – заявила Скальницкая.

По словам блогера, в начале отношений Богдан якобы увидел в ней прежде всего девушку, "которая зарабатывает деньги". Она также рассказывала, что мужчина помогал ей с покупкой первого автомобиля, а примерно через полтора месяца после знакомства, по ее утверждению, устроил ситуацию, из-за которой она поверила, что его арестовали. Скальницкая заявляла, что тогда продала автомобиль и другие вещи, чтобы собрать деньги на его освобождение.

Она рассказывала, что мужчина помогал ей с покупкой первого автомобиля

"Свадьба была за мои деньги, но и он вносил свою часть. Он не альфонс. Это аферист. Он не жил за мой счет. Просто того долга, который уже был, и всех остальных долгов в течение трех лет не существовало. Он просто брал у меня деньги и жил", – говорила блогер.

Также Анастасия утверждала, что после работы Богдана Скальницкого в ее компании на балансе бизнеса осталось всего 800 гривен, а впоследствии она якобы узнала о кредитах, оформленных на ее сотрудников. По ее словам, после развода бизнес остался с долгами на сумму более миллиона гривен.

Отдельно о финансовых претензиях к Скальницкому рассказала его бывшая девушка Екатерина. Ее слова опубликовал Telegram-канал XO Magazine. По утверждению женщины, они расстались в марте 2023 года (именно тогда отец Богдана зарегистрировал свое ИП).

Во время отношений Богдан Скальницкий жил в ее квартире, а после разрыва остался должен ей деньги. Как утверждает Екатерина, окончательно он рассчитался с ней лишь за неделю до того, как сделал предложение новой избраннице Анастасии.

Женщина также обнародовала фрагмент переписки и голосовое сообщение, которое, по ее словам, записал Богдан. В нем мужчина говорит о деньгах и упоминает Анастасию.

"Мы сейчас работаем с этими блогерами, чтобы они запускали рекламу. Только что ездили с Талпой (фамилия Анастасии Скальницкой после первого брака. – Ред.) пообщаться. Она прип*жджена. Пока договорились! Катюша, сейчас я решу, сейчас я тебе минимум 10 000 на карту переведу. Это сколько там? 250 долларов?" – говорится в аудиозаписи, которую обнародовала бывшая Богдана.

О финансовых претензиях к Скальницкому рассказала его бывшая девушка

Екатерина также объяснила, почему решила публично рассказать о прошлых отношениях.

"Не могу написать лично и прикрепить сюда все файлы, переписки и голосовые сообщения, поэтому оставлю лишь небольшую часть этой истории. Мы расстались в марте 2023 года. На протяжении наших отношений этот человек пользовался тем, что жил у меня. Были истории с обысками, рассказы о том, что его мама больна раком, и еще очень много вещей, о которых сейчас даже сложно рассказать в нескольких сториз. Уже после нашего расставания он был должен мне деньги. Окончательно он рассчитался со мной буквально за неделю до того, как сделал предложение Анастасии, прибегнув к множеству махинаций и обмана", – написала она.

После развода ее бизнес остался с долгами на сумму более миллиона гривен.

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