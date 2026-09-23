Ни машины, ни жилья, а годовая зарплата – 645 грн: что задекларировал Скальницкий, который работает в полиции охраны и "кидает" женщин на деньги

Богдан Скальницкий, бывший супруг украинского блогера и основательницы бренда Freesia Анастасии Скальницкой, за 2025 год задекларировал всего 645 гривен зарплаты от Управления полиции физической охраны в Киеве. Еще 442 гривны он получил в качестве приза (выигрыша).

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При этом в декларации 26-летнего мужчины не указано ни собственного жилья, ни автомобиля, ни других доходов. На это обратил внимание OBOZ.UA, проанализировав декларацию Скальницкого.

Из документа следует, что за весь 2025 год его доход составил всего 1087 гривен. Для сравнения: в декларации за 2024 год его зарплата в полиции составляла около 27,9 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов.

Богдан Скальницкий – уроженец Нежина Черниговской области. В декларации он указан как сотрудник Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве – государственной структуры, которая, в частности, обеспечивает охрану объектов и помещений. По имеющимся данным, работать в полиции мужчина начал не позднее 20-летнего возраста – примерно в 2020 году.

В то же время за 2025 год в графе о заработной плате от этого работодателя указано лишь 645 гривен. Еще 442 гривны Скальницкий получил в виде приза (выигрыша) в азартных играх. Других доходов в декларации не указано.

Стоит отметить, что в декларациях госслужащих должны отражаться не только объекты, находящиеся в собственности, но и имущество, находящееся в пользовании. Поэтому, если Скальницкий длительное время пользовался арендованной квартирой или автомобилем, эти обстоятельства могут представлять интерес для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Интересно, что его жена Анастасия Скальницкая за тот же период задекларировала 9 327 375 гривен дохода от собственного ИП. Это в среднем около 777 тысяч гривен в месяц. Кроме того, она накопила 4 миллиона гривен и 100 тысяч долларов США наличными.

Не менее интересна ситуация с предпринимательской деятельностью родителей Скальницкого, которые открыли свои индивидуальные предпринимательства уже после того, как Богдан начал встречаться с Анастасией. Его отец Руслан зарегистрировал ИП 9 марта 2023 года. Основной вид деятельности – общая уборка домов.

Мать Богдана, Татьяна Скальницкая, зарегистрировала ИП 18 ноября 2023 года. Ее основной КВЭД – "Рекламные агентства". Среди прочих видов деятельности – посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации и другие виды образования.

Именно финансовые вопросы стали одной из главных тем после развода Анастасии и Богдана Скальницких. Около трех недель назад блогер сообщила о разрыве с мужем, а впоследствии заявила, что их брак сопровождался обманом, долгами и изменами.

По словам Анастасии, она считала Богдана человеком, которому может полностью доверять, однако после развода якобы узнала о значительных финансовых проблемах. В частности, блогер утверждала, что автомобили, которые покупали или брали в лизинг на ее деньги, на самом деле были арендованными, а дорогие подарки, среди которых Rolex и сумка Hermès, оказались подделками.

"Мой бывший муж – профессиональный мошенник. Начать отношения, чтобы впоследствии обманывать меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников... Через 10 дней после развода начали всплывать такие факты, что я и не думала, что такое вообще существует. Мне кажется, что это не моя жизнь, а сериал", – заявила Скальницкая.

По словам блогера, в начале отношений Богдан якобы увидел в ней прежде всего девушку, "которая зарабатывает деньги". Она также рассказывала, что мужчина помогал ей с покупкой первого автомобиля, а примерно через полтора месяца после знакомства, по ее утверждению, устроил ситуацию, из-за которой она поверила, что его арестовали. Скальницкая заявляла, что тогда продала автомобиль и другие вещи, чтобы собрать деньги на его освобождение.

"Свадьба была за мои деньги, но и он вносил свою часть. Он не альфонс. Это аферист. Он не жил за мой счет. Просто того долга, который уже был, и всех остальных долгов в течение трех лет не существовало. Он просто брал у меня деньги и жил", – говорила блогер.

Также Анастасия утверждала, что после работы Богдана Скальницкого в ее компании на балансе бизнеса осталось всего 800 гривен, а впоследствии она якобы узнала о кредитах, оформленных на ее сотрудников. По ее словам, после развода бизнес остался с долгами на сумму более миллиона гривен.

Отдельно о финансовых претензиях к Скальницкому рассказала его бывшая девушка Екатерина. Ее слова опубликовал Telegram-канал XO Magazine. По утверждению женщины, они расстались в марте 2023 года (именно тогда отец Богдана зарегистрировал свое ИП).

Во время отношений Богдан Скальницкий жил в ее квартире, а после разрыва остался должен ей деньги. Как утверждает Екатерина, окончательно он рассчитался с ней лишь за неделю до того, как сделал предложение новой избраннице Анастасии.

Женщина также обнародовала фрагмент переписки и голосовое сообщение, которое, по ее словам, записал Богдан. В нем мужчина говорит о деньгах и упоминает Анастасию.

"Мы сейчас работаем с этими блогерами, чтобы они запускали рекламу. Только что ездили с Талпой (фамилия Анастасии Скальницкой после первого брака. – Ред.) пообщаться. Она прип*жджена. Пока договорились! Катюша, сейчас я решу, сейчас я тебе минимум 10 000 на карту переведу. Это сколько там? 250 долларов?" – говорится в аудиозаписи, которую обнародовала бывшая Богдана.

Екатерина также объяснила, почему решила публично рассказать о прошлых отношениях.

"Не могу написать лично и прикрепить сюда все файлы, переписки и голосовые сообщения, поэтому оставлю лишь небольшую часть этой истории. Мы расстались в марте 2023 года. На протяжении наших отношений этот человек пользовался тем, что жил у меня. Были истории с обысками, рассказы о том, что его мама больна раком, и еще очень много вещей, о которых сейчас даже сложно рассказать в нескольких сториз. Уже после нашего расставания он был должен мне деньги. Окончательно он рассчитался со мной буквально за неделю до того, как сделал предложение Анастасии, прибегнув к множеству махинаций и обмана", – написала она.

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