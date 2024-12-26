'Невозможно быть такой красивой': Галкин очаровал сеть новым фото Пугачевой

Максим Галкин, российский юморист, уехавший из России и поддерживающий украинский народ в кровавой войне, показал рождественскую открытку с участием своей жены – 75-летней певицы Аллы Пугачевой. Артистка позировала на фото вместе с младшей дочерью Елизаветой, которой осенью исполнилось 11 лет.

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Мама и дочь стояли в одинаковых нарядах – в штанах в клетку и свитерах в праздничный принт. За ними виднелась зеленая елка, украшенная разнообразными игрушками и большими золотыми бантами. "Предновогоднее настроение", – говорится в сообщении Галкина в Instagram.

Подписчики засыпали дуэт комплиментами, а также поздравили семью с грядущими праздниками:

"Какие красавицы! Приятно видеть Аллу Борисовну в кадре. Легенда".

"Классные! С Рождеством вашу прекрасную семью!"

"Какие красотки Аллочка и Лизочка!!!"

"Боже какие красивые".

"Счастья вам! Живите! Радуйтесь! Алла Борисовна, какое счастье видеть вас такой! Улыбайтесь чаще".

"Невозможно быть такой красивой".

Накануне российский шоумен поздравил украинцев с Рождеством, обратившись к ним соловьиной. "Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – написал он.

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