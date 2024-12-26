"Невозможно быть такой красивой": Галкин очаровал сеть новым фото Пугачевой
Максим Галкин, российский юморист, уехавший из России и поддерживающий украинский народ в кровавой войне, показал рождественскую открытку с участием своей жены – 75-летней певицы Аллы Пугачевой. Артистка позировала на фото вместе с младшей дочерью Елизаветой, которой осенью исполнилось 11 лет.
Мама и дочь стояли в одинаковых нарядах – в штанах в клетку и свитерах в праздничный принт. За ними виднелась зеленая елка, украшенная разнообразными игрушками и большими золотыми бантами. "Предновогоднее настроение", – говорится в сообщении Галкина в Instagram.
Подписчики засыпали дуэт комплиментами, а также поздравили семью с грядущими праздниками:
- "Какие красавицы! Приятно видеть Аллу Борисовну в кадре. Легенда".
- "Классные! С Рождеством вашу прекрасную семью!"
- "Какие красотки Аллочка и Лизочка!!!"
- "Боже какие красивые".
- "Счастья вам! Живите! Радуйтесь! Алла Борисовна, какое счастье видеть вас такой! Улыбайтесь чаще".
- "Невозможно быть такой красивой".
Накануне российский шоумен поздравил украинцев с Рождеством, обратившись к ним соловьиной. "Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – написал он.
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