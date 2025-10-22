Невеста в винтажном платье, а подружки – в зеленом: старшая сестра Джиджи и Беллы Хадид сыграла свадьбу в стиле 'сад любви'. Фото

Старшая сестра американских супермоделей Джиджи и Беллы Хадид – Алана – вышла замуж. В субботу, 18 октября, она официально связала себя узами брака с любимым мужчиной, продюсером Россом Уильямсом.

Торжественная свадебная церемония в стиле "сад любви" состоялась на территории роскошного поместья отца невесты Мохамеда Хадида в Лос-Анджелесе, пишет Vogue. Молодожены провели этот важный день в окружении самых близких людей.

Алана Хадид шла под венец в приталенном винтажном платье от Vivienne Westwood. Свадебный образ она дополнила аметистовыми серьгами, ожерельем и длинной фатой. В свою очередь Росс Уильямс нарядился в стильный костюм-тройку, который скомбинировал со светлой рубашкой.

Звездные сестры Аланы Хадид оделись в соответствии с дресс-кодом подружек невесты. Джиджи Хадид предпочла зеленое платье в пол с драпировкой и длинными рукавами. Белла же выбрала более откровенный наряд похожего оттенка. Она одела платье с глубоким V-образным вырезом и открытыми плечами.

Участие в торжественной церемонии принял и младший брат невесты – Анвар Хадид. Он сопровождал сестру к алтарю.

Что известно об отношениях Аланы Хадид и Росса Уильямса

Пара познакомилась в 2021 году в приложении для знакомств. Что интересно, Алана Хадид не верила, что таким образом сможет найти настоящую любовь, однако судьба решила иначе. Между ними завязались романтические отношения, а в 2024-м Росс Уильямс сделал предложение избраннице. Тогда он вручил Алане Хадид кольцо с аметистом, которое является их семейной реликвией.

Отметим, что Алана Хадид – вторая дочь палестинско-американского магната в сфере недвижимости Мохамеда Хадида от его первой жены Мэри Батлер. У нее есть старшая сестра Мариэль. В 1992-м предприниматель развелся с избранницей, а через два года узаконил отношения с моделью Иоландой ван ден Херик. Они стали родителями дочерей Беллы и Джиджи, а также сына Анвара.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, весной этого года Белла и Джиджи Хадид поделились, что нашли свою родную сестру. Девушка по имени Айдан Никс родилась в результате короткого романа их отца, а о ее существовании звездная семья не догадывались более двух десятилетий. Подробности читайте в нашем материале.

