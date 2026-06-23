Неужели это в Украине? Sweet.tv приступил к съемкам самого инновационного тревел-шоу Destination X

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV официально приступил к съемкам украинской адаптации мирового хита Destination X – самого инновационного приключенческого тревел-шоу страны. Формат, который уже стал сенсацией в США, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, в Украине получил особую интерпретацию.

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В центре игры – 10 участников, которые отправляются в путешествие по Украине на специальном X-Bus без телефонов, карт, навигаторов и каких-либо привычных ориентиров.Каждый день их ждут новые испытания и подсказки, которые помогут понять только одно: где именно они находятся. В конце каждого этапа каждый участник должен поставить свою Точку Х на карте. Тот, чья версия окажется дальше всего от реального места, покидает проект.

Однако для SWEET.TV Destination X украинская адаптация получила собственную миссию – заново открыть страну для самих украинцев и показать, что "Украина больше, чем ты думаешь".

Проект создается при поддержке Министерства культуры Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная отметила:

"Украина – это тысячи историй, общин и культурных сокровищ, которые формируют наше общее наследие. Destination X помогает открывать их на современном языке – через изучение культурного наследия и живой интерес к собственной истории. Это проект, который вдохновляет путешествовать по своей стране, видеть красоту и разнообразие и находить новые причины гордиться тем, что мы украинцы".

Именно поэтому весь маршрут шоу пролегает по территории Украины. Благодаря кинематографической съемке и уникальным локациям зрители увидят малоизвестные, дикие, мистические и невероятно красивые уголки страны, о существовании которых многие даже не догадывались.

Destination X покажет Украину разнообразной, многогранной и неожиданной даже для тех, кто уверен, что хорошо её знает.

SWEET.TV уже раскрыл имена первых трех участников из десяти, которые отправятся в путешествие по Украине на специальном X-Bus. Ими стали певица Елена Тополя, певец Виталий Островский и комик Данил Повар.

"Мы старались подобрать максимально разных людей – настоящих личностей, которым будет не только комфортно, но и чрезвычайно интересно взаимодействовать друг с другом. Наш состав – это десять уникальных личностей: от ярких звезд шоу-бизнеса до несгибаемых олимпийских чемпионов, талантливой дизайнерки и военного.

Мы сознательно сделали ставку на этот "взрывной" коктейль, ведь наше шоу открыто для всех и отражает истинное лицо современного общества. Именно поэтому среди наших участников есть представитель ЛГБТК+-сообщества и небинарная личность — мы ценим индивидуальность во всех её проявлениях", – делится секретами шоу руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Главным проводником в этом путешествии станет музыкант, телеведущий и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

"Когда мне впервые рассказали об этом формате, меня увлекла эта идея. Это шоу о путешествии, загадке и постоянном поиске ответов. Здесь невозможно полагаться на привычные ориентиры – участникам придется доверять своей интуиции, внимательности и умению замечать мельчайшие детали. А зрители смогут проходить этот безумный маршрут интерактивно вместе с нами. Благодаря этому проекту мы можем не только узнавать интересные факты о нашей истории, достопримечательностях и выдающихся личностях, но и ещё ближе познакомить украинцев с Украиной

Я уверен, что после проекта каждый убедится, насколько невероятна наша страна!", – комментирует Дмитрий Каднай.

Особенностью проекта станет масштабная интерактивная механика. Во время выхода серий пользователи SWEET.TV смогут не только наблюдать за игрой, но и проходить ее параллельно с участниками – собирать подсказки, анализировать маршруты и определять свою Точку Х. Те, кто сделает это точнее и быстрее других зрителей, получат подарки и эксклюзивные призы от партнеров проекта.

Премьера Destination X на SWEET.TV состоится уже этой осенью.