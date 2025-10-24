Неудобно получилось: участница Miss International 2025 не расслышала ведущего и опозорилась на весь мир. Вирусное видео

Во время завершающего этапа международного конкурса красоты Miss International 2025, который состоялся 18 октября в столице Таиланда – Бангкоке, произошла довольно позорная ситуация. Представительница Панамы Исамар Эррера неправильно услышала ведущего и ошибочно решила, что прошла в финал соревнования.

Через несколько секунд стало понятно, что на самом деле было названо имя другой участницы. Неловкая ситуация попала на камеру и очень быстро завирусилась на просторах сети.

Объявляя финалисток Miss International 2025, ведущий мероприятия Мэттью Дин назвал имя конкурсантки из Парагвая – Сесилии Ромеро. Однако вместо нее на центр сцены радостно вышла представительница Панамы. Сначала Исамар Эррера не могла сдержать эмоций, поэтому прикрыла лицо руками, а уже через мгновение уверенно продефилировала и стала в финальную точку. Именно в этот момент ведущий исправил довольно досадную ошибку.

"А, извините, я объявил "Мисс Гранд Парагвай", – сказал Мэттью Дин.

После этих слов в зале на несколько секунд воцарилась полнейшая тишина. Смущенная Исамар Эррера вернулась на свое место, а вместо нее на сцену вышла Сесилия Ромеро.

Инцидент не оставили без комментариев и пользователи сети. Некоторые юзеры предположили, что представительница Панамы могла совершить такой ошибку, ведь просто не поняла ведущего, другие отмечали, что обе конкурсантки повели себя достаточно достойно.

"Какой неудобный момент! Бедняжка неправильно поняла и подумала, что это ее зовут. Она спутала Панаму с Парагваем и ушла".

"Они справились с этим хорошо. Обе женщины были прекрасны. Этот момент не забудется. Все точно запомнят Панаму".

"Ой, как это печально! Прежде всего, им нужен кто-то, кто умеет нормально говорить по-английски. Я даже не понял, что тот парень сказал".

Как отреагировала представительница Панамы

Со своей стороны Исамар Эррера решила не замалчивать курйозную ситуацию. Она вышла на связь в своем Instagram и обнародовала шуточную картинку с персонажами мультфильма "Суперкрошки". На фото одна девочка якобы звонит другой со словами: "Привет. Это Парагвай?", на что слышит ответ: "Нет, Панама. До свидания".

