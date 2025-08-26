Уилл Смит попал в курьез из-за искусственного интеллекта: почему над ним насмехаются

Американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит попал в довольно неловкую ситуацию из-за видео со своего концерта. Артиста обвиняют в использовании искусственного интеллекта для создания толпы поклонников, которые с восторгом аплодируют ему во время выступления.

Как сообщает The Independent, сейчас звезда находится в туре Based on a True Story, организованного в поддержку его первого за 20 лет студийного альбома. В своем Instagram актер поделился видео с одного из музыкальных шоу, где фанаты подпевают его композиции, а также держат разнообразные плакаты, которое и спровоцировало насмешки над ним.

"Моя любимая часть тура – видеть вас всех вблизи. Спасибо, что тоже пришли посмотреть на меня", – написал исполнитель в описании под видео.

Однако пользователи сети обратили внимание на то, что некоторые люди на ролике имеют довольно странный вид. На определенных кадрах у слушателей искаженные выражения лица, у других – размытые руки или вообще шесть пальцев.

Так, например, на одном из кадров, где фанат держит плакат, на котором указано, что Смит помог ему справиться с онкологией, видно, что он имеет слишком неестественные эмоции и движения. Юзеры отметили, что такие особенности на ролике могли появиться из-за использования технологии ИИ.

"Половина видеоматериала создана с помощью искусственного интеллекта".

"У тебя же на самом деле был концерт. Зачем использовать ИИ?"

"Почему в толпе есть люди, созданные искусственным интеллектом? Это смущает".

"Представьте, что вы такой богатый и знаменитый, а вам приходится использовать ИИ-кадры толпы. Трагично, чувак".

"Искусственный интеллект в этом случае просто ужасен".

