Несмотря на измены, ссоры и недоразумения: пять звездных пар, которые дали отношениям второй шанс и не пожалели

Отношения двух людей, даже если в сети они кажутся безупречными, никогда таковыми не бывают. Часто за любовь партнерам приходится бороться с собственной гордостью, исправлять допущенные ошибки и заново завоевывать доверие. Звезды ничем не отличаются от непубличных людей, когда дело доходит до личного счастья.

Медийным лицам иногда даже труднее сохранять брак, ведь об их ошибках, скандалах и проблемах часто становится известно широкой общественности. OBOZ.UA собрал пять примеров, доказывающих, что отношениям иногда стоит дать второй шанс.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Чувства ведущей с предпринимателем, который сейчас служит в ВСУ, всегда казались украинцам страстными, крепкими и теплыми. Супруги узаконили отношения еще в 2003 году, и с тех пор у них появились двое детей: Нана и Александр.

Однако, как оказалось, всего этого могло и не быть, если бы артистка не дала шанс отношениям после разрыва. В этот период звезда переосмысливала жизнь, чтобы стать более самостоятельной и независимой. Многомесячная пауза позволила им с Тимуром лучше понять друг друга.

Ольга Горбачева и Юрий Никтин

Более двух десятилетий назад Ольга Горбачева и Юрий Никитин решили попробовать строить отношения, а в 2007 году сыграли пышную свадьбу. Однако их радость не продолжалась долго. Из-за супружеской измены продюсера брак через два года распался, и ровно сколько времени прошло до новой свадьбы звезд.

Во время "перерыва" Никитин имел девушку, которую его бывшая называла "проблемной", и пытался дружить со всеми потенциальными кавалерами Горбачевой. В конце концов она простила измену и согласилась во второй раз стать женой отца своих детей в 2016 году.

Ольга Цыбульская и Сергей Грисюк

О проблемах в отношениях певицы ее поклонники узнали раньше, чем увидели лицо загадочного мужчины. В 2020 году артистка призналась, что полюбила избранника еще в школьные годы, но дорогой к крепкому браку их ждали расставания. "Иногда даже на несколько лет", – делилась Цыбульская.

Певица также признавалась, что во время таких "пауз" имела другие романы, но все же под венец пошла с Грисюком и не жалеет об этом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Одна из самых крепких пар в мире – герцоги Уэльские – в свое время готовы были оставить чувства в прошлом. Это произошло во время учебы в университете Сент-Эндрюс в 2007 году.

Принц рассказывал, что в тот период влюбленные были слишком юны и искали себя, хотели почувствовать свободу и вырасти как личности. Разрыв был непродолжительным и пошел на пользу паре, хотя Кейт Миддлтон и намекала на болезненные ощущения из-за расставания.

"В то время мне это не очень нравилось, но на самом деле это сделало меня более сильным человеком. Ты узнаешь о себе такое, чего, возможно, не осознавал. Я думаю, отношения могут полностью поглотить тебя, когда ты младше. Я очень ценю это время, хотя тогда я об этом не думала", – рассказывала принцесса, которая сейчас воспитывает с мужем троих детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Актеры познакомились в 2002 году и сразу закрутили бурный роман, еженедельно попадая на страницы журналов и в таблоиды. Они планировали устроить роскошную свадьбу в 2004 году, но за день до назначенной даты заявили, что праздник переносится.

Впоследствии актеры разошлись без скандалов и взаимных обвинений, заверив, что просто поспешили и не были готовы к пристальному вниманию папарацци. В их жизни наступили ответственные годы: новые отношения, рождение детей и пик карьеры.

Однако в 2021 году СМИ всколыхнула неожиданная новость о воссоединении пары. Влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе, но и друзей они не оставили без внимания, поэтому уже в августе второй раз отпраздновали в особняке актера в Райсборо, штат Джорджия. На праздник звезда подготовила аж три свадебных платья.

Ранее OBOZ.UA писал о шести звездных парах Украины, которые доказали свою любовь друг другу и построили доверительные отношения. Их не сломило расстояние, популярность и ссоры.

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