Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, украсившей обложку Playboy пикантными фото

Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис – немецкая принцесса, прапрапрадедом которой был Фридрих Август III, последний король Саксонии – появилась полностью обнаженной на обложке мартовского выпуска Playboy Германия. Она стала первой представительницей аристократии, позировавшей для мужского журнала 18+.

Ксения убеждена, что ее королевские предки "точно одобрили бы это". Саксонскую принцессу процитировали в журнале Page Six.

Так, на обложке можно увидеть 37-летнюю принцессу, которая позирует в сексуальной позе без одежды, прикрывая одну из своей груди белой простыней. На фотографиях внутри номера Ксения также позирует топлесс, прикрывая грудь то волосами, то белым корсетом. Она выглядит уверенно и соблазнительно.

Следует заметить, что в соцсетях знаменитости также можно встретить немало провокативных фото. Она обожает позировать в купальниках и делать дерзкие кадры на вечеринках.

В сопроводительном интервью для немецкого Playboy светская львица и звезда реалити-шоу рассказала, что своими фотографиями хотела показать – "каждая женщина прекрасна такой, какой она есть".

"Вы не должны соответствовать трендам или делать операции на своем теле только для того, чтобы кому-нибудь понравиться. У меня есть растяжки, и я с гордостью показываю их", – поделилась принцесса.

Ксения заметила, что почти каждый день ей приходится "бороться с предубеждениями" не только из-за своего происхождения, но и из-за своего тела.

"В некоторых реалити-шоу я была единственной, кто ничего не делал со своим телом. Другие женщины, некоторые из которых перенесли много операций, говорили что-то вроде того, что я не являюсь конкурентом для них, потому что у меня нет никаких изгибов и я не женственная... Ужасные комментарии едва не заставили меня подвергнуться давлению и сделать пластическую операцию, хотя я никогда этого не делала", – призналась наследница Фридриха Августа III.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что еще в армии будущий бизнесмен Хью Хефнер заметил, как мужчины часами рассматривают картинки обнаженных женщин. Это вдохновило его на создание журнала развлекательного характера – Playboy. Обложку первого номера Хефнер украсил провокативной фотографией 23-летней актрисы Мэрилин Монро, а для печати одолжил деньги у мамы и друзей. Подробнее об этом – в нашем материале.

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