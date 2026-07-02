Непубличный сын Иво Бобула, которого крестил Леонид Кучма, появился на публике: он все время только учится и работает. Фото

Народный артист Украины Иво Бобул почти не появляется на публике вместе с семьей. Однако на этот раз певец сделал исключение и пришел на концерт в сопровождении жены Натальи и младшего сына Даниила, который ведет закрытый образ жизни.

Видео дня

По словам артиста в комментарии ТСН, он специально пригласил родных на свое выступление, ведь его сын почти все время посвящает учебе и работе и практически не бывает на концертах отца.

Иво Бобул рассказал, что хотел показать Данилу, чем он занимается на сцене.

"Я пришел, чтобы он увидел, чем я занимаюсь, ведь он вообще только учится и работает, а жена очень редко бывает. Поэтому я взял их сегодня. Суббота. Думаю, пусть придут, посмотрят, им тоже будет интересно", – сказал певец.

Младший сын Иво Бобула родился в четвертом браке артиста с Натальей, которая моложе его на 12 лет. Именно с ней, как неоднократно рассказывал певец, он обрел семейную гармонию. Даниил не связывает свою жизнь со сценой и сознательно выбрал другой путь.

Ранее Бобул рассказывал, что его сын учится в Институте международных отношений. В интервью OBOZ.UA артист уточнил, что Даниил также много работает и увлекается компьютерными технологиями. При этом певец никогда не настаивал на том, чтобы наследник продолжил его творческое дело.

"Он студент факультета международных отношений. К тому же много работает, увлекается компьютерными технологиями. Хотел бы я, чтобы он пел? Нет, у меня не было таких мечтаний. Пусть занимается тем, к чему лежит душа. Я никогда ему не навязывал свое мнение", – отмечал Бобул.

Известно, что крестным отцом Даниила стал второй президент Украины Леонид Кучма, который много лет дружит с Иво Бобулом. По словам артиста, прежде чем назвать сына Данилой, он посоветовался с политиком, а тот не только поддержал его выбор, но и согласился стать крестным отцом мальчика.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул впервые раскрыл причину своей резкой потери веса более чем на 14 кг и рассказал, почему консультировался с врачами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!