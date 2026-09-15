Неизлечимо больной актер из "Назад в будущее" появился на вручении Эмми 2026 в кресле колесном и заставил зал аплодировать стоя

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, у которого диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона, заставил всех присутствующих на церемонии вручения премии Эмми 2026 аплодировать стоя. Звезда культового фильма "Назад в будущее" появился на торжественном мероприятии в кресле колесном и произнес мощную речь, когда получил гуманитарную премию имени Боба Хоупа за весомый вклад в развитие исследований тяжелого недуга.

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Майкл Джей Фокс поделился откровениями о личном пути борьбы с болезнью, в частности, вспомнил, как в прошлом испытывал сильный страх из-за того, что аудитория может не принять его диагноз. Как подчеркнул знаменитость, к счастью, все его опасения оказались напрасными, а поддержка публики в конечном итоге помогла ему не потерять то, что у него было, пишет Variety.

"Когда мне было чуть за 20, судьба подкинула мне роль, которую я не искал. Сначала я держал в секрете, что у меня диагностировали болезнь Паркинсона. Я боялся, что это повлияет на мою работу и отношения со зрителями. Будут ли они смеяться, если узнают, что я болен? Я был поражен вашей поддержкой. Она подбодрила меня, и я не утратил того, что умею делать. У меня не смогли этого отнять. И все это благодаря тому, что вы встали на мою сторону", – сказал актер.

По словам Майкла Джея Фокса, со временем он осознал, что принять болезнь Паркинсона вовсе не означает поддаться ей. Наоборот, знаменитость начал делать все возможное, чтобы помочь людям, которые страдают от этого неизлечимого диагноза. В 2000 году он основал Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона.

"Я нашел людей, которые возглавили это дело вместо меня, и пообещал финансировать лучшие научные исследования в мире. Я горжусь прогрессом, которого нам удалось достичь на благо пациентов с болезнью Паркинсона и их семей. Мы приближаемся к тому, чтобы навсегда победить эту болезнь", – подчеркнул звезда фильма "Назад в будущее".

Напомним, что у Майкла Джея Фокса диагностировали болезнь Паркинсона еще в 1991 году. Публично объявить о неизлечимом заболевании он решился только в 1998-ом.

Болезнь Паркинсона – неврологическое заболевание, при котором в мозге гибнут клетки, вырабатывающие дофамин (вещество, которое отвечает за контроль движений). Основными признаками болезни являются замедленность движений, тремор в состоянии покоя, мышечная ригидность и нарушение равновесия.

Ранее OBOZ.UA сообщил список лауреатов премии "Эмми 2026". Церемония завершилась сразу несколькими историческими результатами – сериал "Видоус-Бэй" собрал рекордные для комедийного шоу 14 наград, тогда как медицинская драма "Питт" второй год подряд получила главную статуэтку в категории лучшего драматического сериала.

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