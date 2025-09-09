'Не знаю, что сказать': крестную Насти Каменских загнали в угол вопросом о неоднозначной позиции певицы

Народная артистка Украины Алла Кудлай оказалась в несколько неудобном положении во время интервью, когда ведущая поинтересовалась ее отношением к позиции Насти Каменских "какая разница". 71-летняя исполнительница поделилась, что искренне восхищается вокальными данными крестницы, а вот ее заявления о языке решила почти никак не комментировать.

Видео дня

Как отметила Кудлай, она не имеет желания обсуждать скандалы вокруг певицы. Об этом она заявила в интервью для проекта "Зі своїми по суті".

"Я не знаю, что сказать. Это их личное дело. Ну что ты сделаешь? Я ничего не хочу говорить, но я ее люблю", – высказалась артистка.

Значительно более многословной Алла Кудлай была, описывая талант крестницы. По словам исполнительницы, Настя Каменских имеет великолепный тембр голоса, что, по ее мнению, для певца намного важнее, чем даже гражданская позиция.

Что ранее Кудлай говорила о Каменских

На протяжении длительного времени народная артистка Украины избегала каких-либо комментариев относительно крестницы. Особенно это стало заметно после начала полномасштабной войны. Известно, что отношения между артистками стали довольно холодными, а общение почти полностью прекратилось.

Так, например, в прошлом году Алина Доротюк хотела расспросить Аллу Кудлай о Насте Каменских, однако исполнительница уклонялась от ответа. Она лишь отметила: "А можно я на это не буду отвечать? Это ее личное дело. Для меня это больной вопрос, какая разница?"

Однако в этом году артистка неожиданно начала более открыто говорить о Каменских. Когда ведущий программы "Сніданок з 1+1" поинтересовался, кого из молодого поколения отечественных артистов Алла Кудлай могла бы отметить, она сразу вспомнила о крестнице.

"Кто нравится? Настя Каменских, конечно. Она очень хорошо поет, у нее красивый голос, тембр красивый, и песни у нее... Она пропускает через душу, чувствуется, что она пропускает через душу песни", – сказала исполнительница.

Почему Настя Каменских нарвалась на критику

В конце августа артистка дала концерт в одном из заведений Майами, США. Настя Каменских исполнила много своих хитов, однако решила не убирать из репертуара и русскоязычные треки, чем разозлила украинцев. Со сцены прозвучали музыкальные работы исполнительницы "Красное вино", "Это моя ночь" и другие. Обе композиции Каменских перевела на соловьиный, но за рубежом предпочла язык оригинала.

Еще большее возмущение у общественности вызвало обращение артистки к аудитории. Со сцены она уверенно произнесла: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?"

Такие поступки ударили не только по репутации Насти Каменских, но и по работе. После шквала критики в сети бренд ювелирных украшений "Золотой Век" разорвал сотрудничество с певицей, которая была амбассадором компании с 2021 года. В команде артистки сообщили, что она полностью согласна с таким решением.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Приходько сравнили с Каменских после последнего поста в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!