Не членкиня, а член: Екатерина Павленко сделала замечание ведущей Нацотбора и всколыхнула сеть. Видео

Во время Нацотбора на Евровидение 2025 певица, вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко не согласилась с тем, что ведущая из гринрума Анна Тульева назвала ее "членкиней". Этим заявлением она взбудоражила пользователей соцсетей, которые не соглашаются с ее позицией не использовать феминитивы в украинском языке.

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Когда ведущая обратилась к Павленко со словами: "Ко мне два краша присоединились, это членкиня жюри Екатерина Павленко и главный дример страны Mеlovin… Как вам здесь атмосфера?", Екатерина заметила: "Атмосфера замечательная, но я хочу отметить, что я позиционирую себя как "член", поэтому не называйте меня членкиней".

Анна Тульева ответила на замечание, что учтет пожелания Екатерины Павленко. Затем она обратилась к певцу Melovin, на которой тот ответил: "Что? Меня просто не надо никак позиционировать".

В соцсети X (Twitter) пользователи начали шутить по поводу заявления Екатерины Павленко:

Насправді моє любіме дуо "я позиціоную себе як член, а не членкиня" Катерина Павленко і "я не позиціоную себе" Меловін

У мене з Катьою Павленко випадок коли i have no principles все шо вона скаже правда, тому енівейс

Дайте Павленко більш закриту сукню, бо далі я за себе не відповідатиму

"Не просто членкиня, а справжня..." і щось там далі, але з інтонаціює відсилки на Катю Павленко, яка попросила не називати її "членкинею" Меловін і член (не членкиня) Катерина Павленко

Я думав, що Байдак під**бав Катю Павленко з членкинею, але оголосив Джамалу

OBOZ.UA также писал, что член жюри Национального отбора Сергей Танчинец раскритиковал одну из групп финала.

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