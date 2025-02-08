'Вы не на тот конкурс пришли с этой песней': Сергей Танчинец разнес постпанк-группу 'ДК Энергетик' в финале Нацотбора 2025 года

Выступление группы "ДК Энергетик" на Нацвидоборе Евровидения-2025 разочаровало одного из членов жюри. Сергей Танчинец считает, что участники группы выбрали для конкурса неудачную песню.

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Более того, Танчинец считает, что участники группы заняли место возможного участника, которые "имели амбиции реальные, чтобы побеждать не только здесь, а имели бы амбиции побеждать на финале Евровидения 2025".

После выступления группы "ДК Энергетик" в финале Нацотбора 2025 года член жюри заявил:

"Пост-панк – это классно, андеграунд forever, но мне кажется, что вы не на тот конкурс с этой песней пришли… В принципе, со своей стороны вы делаете все правильно. Вы и в "Сталкере", вы и на "Евровидении", вы получаете медийность, все нормально. Но мне кажется, что в лонг-е".

Он считает, что у группы нет перспективы победить в украинском нацотборе.

Джамала заметила, обращаясь к участникам группы: "Можете, можете! В конце вы так пошли наверх, прям вау!".

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2025 Тина Кароль сказала, что для нее честь, что музыканты "ДК Энергетик" "справились со всеми задачами". Она поблагодарила членов жюри за "конструктивное мнение".

Она также сказала следующее: "На этом нацотборе моя миссия была и заключалась именно в том, чтобы предоставить эту сцену абсолютно всем жанрам, которые существуют на украинской сцене".

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