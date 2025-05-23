Не было денег на взятку: Alyona Alyona удивила, на кого хотела выучиться и почему отказалась от профессии своей мечты

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona ошеломила поклонников неожиданным признанием о своем прошлом. Артистка поделилась, что еще в подростковом возрасте мечтала вовсе не о сцене – ее сердце было отдано психологии и криминалистике.

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В интервью Анатолию Анатоличу она имела цель стать психологом-криминалистом и даже планировала поступление в академию МВД. Однако мечты пришлось отложить – не из-за неудачи на экзаменах, а из-за банальной нехватки денег.

"Я хотела поступить в академию МВД на психолога-криминалиста. Я была фанаткой детективов. Мне очень нравилось анализировать причинно-следственные связи того, почему тот или иной человек поступает так или иначе. Это психология. Криминалистика – это детективы, разбор, психологические триллеры, ужасы. Это все про меня. Я любила эту штуку", – отметила рэпер.

Однако, когда пришло время поступать, семье Alyona Alyona объяснили, что без "определенной суммы" шансов попасть на желанный факультет почти нет. "Нам просто сказали очень много денег заплатить за поступление, а у нас не было. И я пошла в педагогический, потому что там была также психология, где можно было поступить своими силами. Я прошла курсы подготовки и поступила на государственное", – вспоминает она.

Хотя путь к мечте несколько изменился, именно в университете начали зарождаться ее первые шаги в музыке. "Я никогда не думала, что буду именно артисткой. Я же не выступала с рэпом почти нигде до 25 лет. Но в университете были два парня, у которых была домашняя студия. Я решила, что я это буду оцифровывать. Благодаря им я могла записывать треки за какие-то там копейки со стипендии, половину – бесплатно", – рассказала Alyona Alyona.

Ранее OBOZ.UA писал, что Alyona Alyona назвала сумму, которую тратит в месяц. Исполнительница отметила, что жизнь в селе в горах обходится ей значительно дешевле, чем в столице.

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