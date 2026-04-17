'Не были готовы к такому'. KOLA удивила вампирским клипом на песню 'Каблучка', который сравнивают с 'Сумерками'

Украинская певица KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) презентовала новую динамичную песню "Каблучка", что описывает тот момент, когда важные слова о любви звучат слишком поздно. Трек сочетает в себе ностальгию и едва заметную иронию, одновременно напоминая, что один важный и своевременный шаг может кардинально изменить отношения. Замысел композиции ярко подчеркивает оригинальный клип в вампирском стиле.

В видеоработе KOLA вышла за пределы привычных образов и в очередной раз показала, что не боится экспериментировать с настроением, стилем и подачей. Нестандартный подход к созданию клипа, который появился на официальном YouTube-канале артистки, произвел невероятно приятное впечатление на пользователей сети.

"Каблучка" – это история об эхо прошлого, которое появляется именно тогда, когда внутри уже царит покой. Когда чувства вроде были, но жизнь начала двигаться совсем в другом направлении, а на безымянном пальце сверкает обещание счастья с другим.

"Мы часто даем людям множество шансов, но время – это единственный ресурс, который невозможно вернуть. Эта песня о том, как важно ценить момент и не опаздывать с главными словами и жизненными решениями", – описали трек KOLA.

Клип к новой песне артистка решила создать в виде ироничного хоррора. Он насыщен отсылками к культовым вампирским фильмам и сериалам, благодаря чему мгновенно привлекает внимание аудитории. После просмотра видео, украинцы не сдерживались от комплиментов и признавались, что работа напомнила им фантастическую ленту "Сумерки".

"В тебе столько разных граней. Этот клип как настоящий фильм! Очень восхищаюсь".

"Новая серия "Сумерек".

"Эта работа должна быть на первых местах всех чартов. Настоящая фирма еще и с таким смыслом и глубиной. Кайф".

"Какие образ, какой стиль. Невероятная".

"Ждали премьеру, но к такому не были готовы! Просто разрыв! Настя, предупреждать надо, мы же чуть дар речи не потеряли. Фантастически".

