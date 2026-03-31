Как помолодеть за считанные секунды: Энн Хэтэуэй показала гениальный лайфхак с волосами, который мгновенно 'стирает' морщины с лица

Американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла бьюти-секрет, который поможет за считанные секунды сделать лицо значительно моложе на вид. Оказывается, для того, чтобы "стереть" морщины возле глаз, не обязательно идти к косметологу, а достаточно просто сделать правильную прическу.

На личной странице в Instagram 43-летняя звезда показала видео с подготовки к церемонии вручения "Оскар 2026", где наглядно продемонстрировала гениальный лайфхак с волосами. Парикмахер сделал на обоих висках селебрити небольшие косы, которые затем соединил на затылке. Благодаря такому легкому трюку кожа лица немного натягивается вверх, что создает эффект лифтинга.

Похожего результата удастся достичь, сделав тугой высокий хвост, однако прическа Энн Хэтэуэй выглядит гораздо элегантнее. Кроме того, эти "тайные" косы идеально впишутся в любую укладку, в частности, объемные локоны в стиле старого Голливуда.

Кстати, такой бьюти-лайфхак может стать отличной альтернативой любимым многими лентам для подтяжки лица. Небольшие косы будут оставаться незаметными даже при сильном ветре или активных движениях головой, тогда как косметические наклейки скрыть очень сложно.

Как отметил звездный парикмахер Том Смит, такой лайфхак с волосами в последнее время является настоящим модным хитом среди селебрити. Эксперту даже немного жаль, что Энн Хэтэуэй раскрыла секрет "лифтинг" прически большому количеству аудитории.

