Названа причина смерти легенды кантри-музыки Долли Партон: это была стремительная болезнь

Представители легендарной кантри-певицы Долли Партон раскрыли причину ее смерти в возрасте 80 лет. Сердце знаменитости остановилось после непродолжительной борьбы с тяжелой болезнью – раком.

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Соответствующую информацию представители артистки сообщили в заявлении изданию People. На данный момент они не разглашают тип онкологического заболевания звезды кантри-музыки.

"Наша любимая Долли Партон посвятила свою жизнь и карьеру тому, чтобы приносить радость, смех, надежду и искренность во все, к чему она прикасалась. Ее щедрость повлияла на жизнь бесчисленного множества людей, с которыми она никогда не встречалась, но всегда была готова протянуть руку помощи", – говорится в заявлении, – "После непродолжительной, но мужественной борьбы с раком Долли покинула этот мир в онкологическом центре Vanderbilt-Ingram в окружении близких".

Долли Парто попала в больницу в пятницу, 21 августа. Рак развивался слишком стремительно, поэтому, к сожалению, через четыре дня певица ушла из жизни.

Стоит отметить, что у звезды кантри-музыки были проблемы со здоровьем еще до диагностирования рака. Она страдала от заболевания почек и аутоиммунных расстройств. За несколько дней до смерти знаменитость откровенно поделилась с поклонниками, что ее самочувствие заметно ухудшилось.

"Как я уже рассказывала в видеообращениях в течение прошлого года, у меня есть определенные проблемы со здоровьем, на которые я просто не обращала внимания, когда ухаживала за своим мужем Карлом. Знаете, это не первый раз, когда мне приходится сталкиваться с чем-то подобным. Еще в начале 80-х я несколько месяцев не могла выйти из дома из-за женских проблем, и в то время я также боролась с лишним весом, поэтому нельзя сказать, что я никогда не сталкивалась с проблемами со здоровьем", – поделилась артистка.

В то же время Долли Партон даже не задумывалась о том, чтобы сложить руки и ничего не делать. Знаменитость подчеркивала, что, хотя и продолжала бороться с болезнью, не переставала работать: "Я загнала себя в угол своими мечтами. Я хочу достичь еще многого. Поэтому я буду работать, пока смогу, чтобы увидеть, как все это воплощается в жизнь".

Такое позитивное отношение к жизни было тесно связано с верой Долли Партон. Как сообщил источник People, дедушка артистки был проповедником, поэтому с самого детства она была окружена верой в Бога и Иисуса. Даже в своих бродвейских шоу легенда кантри-музыки часто затрагивала эту тему.

"Для верующих людей вполне естественно верить, что Бог держит всепод контролем. Неважно, что говорят врачи или люди. Все закончится только тогда, когда Бог скажет, что пришло время. Я думаю, что она жила, работала каждый день и была здесь, пока Бог не позвал ее к себе", — сказал инсайдер.

По словам источника, вера также напрямую влияла на то, как Долли Партон говорила о своем здоровье. Певица происходила из семьи пятидесятников (одного из крупнейших протестантских течений в христианстве), поэтому верила, что сила жизни и смерти заключается в словах. По мнению инсайдера, кантри-певица была убеждена: она будет говорить только о жизни, благополучии и вере, а не о смерти, чтобы все складывалось хорошо.

Напомним, что жизнь Долли Партон оборвалась 25 августа. Трагическую новость объявил племянник знаменитости Брайан Сивер, следуя воле своей тети. Он записал небольшое видеообращение, в котором трогательно вспомнил о достижениях артистки и ее влиянии на жизнь миллионов людей по всему миру: "Следуя ее примеру, мы верили, что все возможно. Она никогда не видела дверей, которые не смогла бы открыть, а двери, которые она открывала, меняли историю".

Долли Партон сделала неоценимый вклад в развитие кантри-музыки. За более чем 50 лет карьеры она выпустила 49 сольных студийных альбомов, а ее композиции Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You до сих пор остаются хитами. Кроме того, артистка, которая стала лауреатом Книги рекордов Гиннеса, публично выражала поддержку украинцам после начала большой войны.

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