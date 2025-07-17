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Назвал Путина "незаменимым для мира". Французский певец получил нелепый подарок от России за поддержку войны

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
2,1 т.
Назвал Путина 'незаменимым для мира'. Французский певец получил нелепый подарок от России за поддержку войны

Посол России во Франции Алексей Мешков вручил довольно странный презент французскому певцу Франсису Лаланну, который поддерживает кровавую политику страны-агрессора, более того, называет диктатора Владимира Путина "незаменимым для мира". Во время деловой встречи он подарил артисту портрет главы Кремля с его подписью.

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Таким образом Мешков решил отблагодарить исполнителя за "активную гражданскую позицию и приверженность к РФ". Соответствующая информация появилась на странице посольства страны-агрессора во Франции в соцсети X.

Назвал Путина "незаменимым для мира". Французский певец получил нелепый подарок от России за поддержку войны

Со своей стороны Франсис Лаланн рассыпался в комплиментах Владимиру Путину. Он выдал, что российский диктатор человек, который "лучше всего защищает человеческие и христианские ценности". Однако в своей речи певец и словом не обмолвился о кровавой войне, которую начала РФ на территории Украины.

Назвал Путина "незаменимым для мира". Французский певец получил нелепый подарок от России за поддержку войны

"Я испытываю глубокое восхищение этим человеком, который, на мой взгляд, является не только незаменимым для России, но и незаменимым для современного мира", – заявил путинист.

Назвал Путина "незаменимым для мира". Французский певец получил нелепый подарок от России за поддержку войны

Кроме того, Лаланн размечтался, что другие государства мира также будут "вдохновляться" деятельностью России. Артист убежден, что власти страны-агрессора "работают на долгосрочную перспективу". Кстати, в мае Франсис Лаланн даже заявлял, что готов спеть для российских солдат, участвующих в так называемой "СВО".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что итальянский певец Аль Бано, который поддерживает Путина, выступил в Санкт-Петербурге.

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