Посол России во Франции Алексей Мешков вручил довольно странный презент французскому певцу Франсису Лаланну, который поддерживает кровавую политику страны-агрессора, более того, называет диктатора Владимира Путина "незаменимым для мира". Во время деловой встречи он подарил артисту портрет главы Кремля с его подписью.

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Таким образом Мешков решил отблагодарить исполнителя за "активную гражданскую позицию и приверженность к РФ". Соответствующая информация появилась на странице посольства страны-агрессора во Франции в соцсети X.

Со своей стороны Франсис Лаланн рассыпался в комплиментах Владимиру Путину. Он выдал, что российский диктатор человек, который "лучше всего защищает человеческие и христианские ценности". Однако в своей речи певец и словом не обмолвился о кровавой войне, которую начала РФ на территории Украины.

"Я испытываю глубокое восхищение этим человеком, который, на мой взгляд, является не только незаменимым для России, но и незаменимым для современного мира", – заявил путинист.

Кроме того, Лаланн размечтался, что другие государства мира также будут "вдохновляться" деятельностью России. Артист убежден, что власти страны-агрессора "работают на долгосрочную перспективу". Кстати, в мае Франсис Лаланн даже заявлял, что готов спеть для российских солдат, участвующих в так называемой "СВО".

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