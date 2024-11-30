Назарию Яремчуку могло бы исполниться 73: дочь легендарного певца показала редкое фото папы в молодости

Сегодня, 30 ноября, легендарному украинскому певцу Назарию Яремчуку могло бы исполниться 73 года. Возможно, эстрадный исполнитель до сих пор радовал бы слушателей своими талантливыми произведениями, однако его жизнь оборвалась 30 июня 1995-го из-за сложного онкологического заболевания.

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Дочь знаменитости Мария Яремчук почтила память папы, опубликовав на своей странице в Instagram его редкое фото в молодости. На обнародованном черно-белом фото можно увидеть улыбающегося артиста, позировавшего на камеру в стильном на то время наряде.

Назария Яремчук внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Его исполнение "Червоної рути" навсегда запечатлится в памяти украинцев, каждое поколение которых интересуется личностью певца. Подтверждением тому является безумный успех ленты "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

За первые три недели в отечественном прокате кинокартина собрала впечатляющие 9,9 миллиона гривен, что сделало ее самым кассовым документальным фильмом в Украине. Менее чем через месяц после первопоказа его посмотрели около 63 тысяч зрителей.

Уход в засветы легендарного исполнителя стал сильным ударом как для любителей его творчества, так и для близких и друзей. Родные Назария Яремчука рассказывали, что звезда был умным, мудрым и талантливым человеком. Певец очень любил сцену, поэтому его концерты почти никогда не заканчивались вовремя, поскольку он "летал на крыльях". Энтузиазм и позитивный настрой звезды до последнего помогали сохранять надежду, что болезнь отступит и он продолжит радовать слушателей.

Однако, к сожалению, судьба сложилась по-другому. 30 июня 1995 года сердце эстрадного артиста остановилось. Как рассказывал сын исполнителя Дмитрий Яремчук, в последний день жизни отца он держал его за руку. Тогда с шеи певца сняли серебряный крестик, поскольку это было необходимо для проведения больничных процедур, поэтому мужчина положил ему на грудь свой: "Не знал, что так нужно – это был эмоциональный порыв".

Ранее OBOZ.UA писал, что друг Назария Яремчука рассказал, с какой шокирующей просьбой тот обратился во время первой поездки за границу.

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