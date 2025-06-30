Назарий Яремчук умер 30 лет назад: какая страшная болезнь унесла певца и почему сын скрывает его последние слова

30 июня 1995 года ушел из жизни Назарий Яремчук – украинский эстрадный певец, народный артист УССР, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко. Он стал символом украинской песни 1970–1980-х годов, а его голос узнает не одно поколение в песнях "Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Я піду в далекі гори", "Родина" – они навсегда стали частью национального культурного наследия.

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Яремчук создал более 150 композиций и оставил после себя мощное музыкальное наследие. Он умер в 43 года после длительной борьбы с раком желудка. За прошедшие десятилетия его память не стерлась – наоборот, она живет в песнях, воспоминаниях близких, поклонников и в голосах детей, которые продолжили его дело: Назария-младшего, Дмитрия и Марии Яремчук. OBOZ.UA вспомнит, какой была жизнь легендарного артиста и почему его наследники не раскрывают последние произнесенные слова певца.

Болезнь, которая изменила все

У Назария Яремчука диагностировали рак желудка. Как вспоминают близкие, болезнь начала развиваться после того, как артист несколько раз побывал в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Он выступал перед ликвидаторами катастрофы, искренне считая, что это его долг. После одного из выступлений привез домой сценический костюм, который имел критический уровень радиационного загрязнения.

Несмотря на диагноз, Яремчук продолжал гастролировать. Его последнее выступление состоялось в Киеве на Певческом поле. Перед концертом певец лег на несколько стульев, чтобы немного передохнуть, но собрал силы и вышел на сцену. Зрители не догадывались, что видят его в последний раз. Уже после концерта Яремчук сказал другу – Андрею Демиденко: "Жизнь кончена. Давай выпьем".

Последние дни своей жизни он провел в больнице. Боли были невыносимыми, но певец отказался от наркотических обезболивающих, опасаясь, что "не попадет в рай". На его руках после смерти остались следы от собственных зубов и ногтей – он сносил боль, сжав кулаки до крови. Легендарный артист ушел из жизни 30 июня 1995 года. Похоронен на центральном кладбище в Черновцах.

Тайна последних слов

В последний миг жизни рядом с Назарием Яремчуком был его сын Дмитрий. Он вспоминал в интервью OBOZ.UA, что тогда в палате находились также брат, сестра артиста и племянница. Но в какой-то момент их попросили выйти. Дмитрий остался – и никто ему не возразил.

"С ним все время был серебряный крестик, но в больнице его сняли, потому что этого требовали медицинские процедуры. И я не знаю, как мне пришло в голову, но когда папа отходил, я положил ему на грудь свой крестик. Не знал, что так нужно, – это был какой-то эмоциональный порыв", – рассказывал его сын.

О последних словах исполнителя он говорить не хочет. "Я еще никогда никому не говорил, какими были последние слова папы. И не буду говорить, потому что это не для широкой общественности, очень личное", – утвердил Дмитрий Яремчук.

Обычный парень из Буковины

Назарий Яремчук родился в селе Ровня на Буковине в многодетной семье. Его назвали именем, что означает "посвященный Богу". Отец имел хороший тенор и пел в церковном хоре, мать играла на мандолине и выступала в народном театре. Мальчик с детства увлекался пением, но после смерти папы, когда ему было всего 10 лет, жизнь стала нелегкой – его отправили в интернат.

Юноша мечтал стать путешественником и даже пытался поступить на географический факультет Черновицкого университета. Сначала не удалось, пришлось работать сейсмологом и окончить курсы водителей. Со второй попытки поступил в университет, а параллельно – пел в самодеятельном ансамбле "Смеричка", который и стал его судьбой.

Первую популярность принесли песни "Горянка" и "Я піду в далекі гори". После конкурсов "Песня-71" и "Песня-72" о Яремчуке заговорили по всей стране. Но, как вспоминают друзья, звездной болезни у него не было. "Назар был вежливым, скромным и компанейским парнем. Не отличник, но упрямый к занятиям. Без его пения не обходился ни один вечер в университете", – вспоминал профессор Ярослав Жупанский.

Яремчук вел активную концертную жизнь. За 23 дня – 46 концертов. Люди штурмовали залы, чтобы услышать его пение. Ансамбль "Смеричка" сравнивали с украинскими "Битлз".

Несмотря на славу, Яремчук оставался верным украинской песне, избегал русскоязычной эстрады, не шел на компромиссы с совестью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая большая любовь Назария Яремчука – певица Елена Шевченко. Ее пригласили в "Смеричку", и встреча с Назарием стала для нее судьбоносной. "Это была любовь с первого взгляда", – вспоминал один из сыновей. В браке родились двое детей – Дмитрий и Назарий. Вместе пара прожила 15 лет, но впоследствии они развелись. Елена переехала в Киев, второй раз вышла замуж, родила еще одного сына Святослава. После развода с Назарием Яремчуком она сознательно отошла от сцены и осталась в тени известного мужа. Сегодня она живет в Киеве.

Вторую жену, Дарью, Яремчук встретил в селе Тюдов. Их знакомство переросло в теплые отношения, а впоследствии – в брак. В 1993 году родилась дочь Мария, которая сегодня также является певицей. Артист называл этого ребенка "своими крыльями". Мария Яремчук вспоминала, что мама запрещала ей смотреть видео с папой. Но в 16 лет она нашла кассеты на чердаке и увидела совсем другого отца – нежного, внимательного, семейного.

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