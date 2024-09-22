Детское Евровидение 2024: как проходит финал нацотбора. Онлайн-трансляция с фото и видео

22 сентября в 18:00 стартовал финал национального отбора на Детское Евровидение 2024. Шесть юных вокалистов будут соревноваться за возможность представить Украину в столице Испании – Мадриде.

Видео дня

Увидеть выступления участников можно на нескольких платформах: сайте Суспільне Культура, веб-странице junior.eurovision.ua, Facebook и YouTube-канале Евровидения Украина. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

В финале выступят:

1. Илья Коновченко – "Spaceship".

2. Анастасия Белибова – "Unbelievable".

3. Вероника Коган – "Harmony".

4. Злата Иванов – "Намисто".

5. Артем Котенко – "Дім".

6. Ангелина Глогусь – "Плачуть янголи".

Правила

Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Звездные эксперты выскажут свое мнение по поводу участников во время эфира, а поклонники соревнования смогут поддержать любимцев в два этапа.

Первый стартовал за два дня до финала и продолжался с 10:00 20 сентября до 10:00 22 сентября. Второй этап состоится сегодня, в день песенного конкурса. Онлайн-голосование откроется перед выступлением первого участника, а завершится после исполнения последней песни.

Лучшее выступление выберут певица и автор песен Roxolana, участник и саунд-продюсер группы Tvorchi Андрей Гуцуляк, а также генеральный продюсер радиохолдинга "Тавр Медіа" Виталий Дроздов.

Поучаствовать в опросе могут все украинцы от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать голос за любимого певца.

Онлайн-трансляция

19:20. На сцене представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil с песней All Eyes On Kids, которую в этом году подали на Grammy. Она посвящена похищенным Россией украинским детям.

19:10. 12-летняя Ангелина Глогусь из Тернополя нежно спела композицию "Плачуть янголи", которую для финалистки написал Евгений Триплов. Виталий Дроздов заметил, что чувствовал другую энергетику в песне.

19:03. Артем Котенко родом из города-героя Ахтырка исполнил эмоциональную песню "Дім", чтобы рассказать всей Европе, что его дом стирают с лица Земли. Мощный голос юноши ни разу не сбился во время танцевального выступления.

18:50. Злата Иванив довела до слез Светлану Тарабарову песней "Намисто". Ее выступление назвали "невероятным", а голос – "сказочным". 10-летняя одесситка идеально исполнила свою конкурсную композицию и чувствовала себя уверенно на сцене.

18:40. Готическая Вероника Коган "порвала" сцену своей недетской по смыслам песней "Harmony", выступая в неоне с балеринами, создававшими резкий контраст с вокалисткой в черном. Судьи не озвучили никаких замечаний, кроме применения кресла в декорациях.

18:30. 13-летняя певица из Николаева Анастасия Белибова выступила под номером 2. Зрители прогнозируют ей победу, однако живое выступление несколько разочаровало еврофанов. Судьи заметили, что артистка не удержала энергетику в течение всего выступления и плохо слышала себя сначала. Однако ее трек назвали одним из фаворитов.

18:20. Харьковчанин Илья Коновченко, которому 12 лет, сейчас проживает в Швейцарии и мечтает стать звездой хип-хоп. Парень хочет победить на Евровидении 2024 года в Мадриде с песней "Spaceship". Артист в серебристом костюме харизматично выступил и умело заигрывал с камерой. Космическое выступление понравилось жюри, особенно Андрею Гуцуляку. Виталий Дроздов посоветовал вокалисту быть более драйвовым на сцене.

18:13. Голосование началось. Каждый зритель от 14 лет может отдать свой голос в приложении "Дія".

18:11. Объявлена минута молчания по погибшим на преступной войне России в Украине.

18:10. " Голос" Евровидения Украины Тимур Мирошниченко, певица Анна Тринчер и ведущая Анна Тульева на сцене. Последняя будет поддерживать артистов за кулисами.

18:05. Анастасия Дымыд открыла финал песней, которая в 2023 году заняла третье место на мировом конкурсе. Маленькая артистка спела оркестровую версию "Квітки" в сопровождении Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского Радио.

18:00. Шоу официально началось и продлится около двух часов. В финале выступят победительница прошлогоднего нацотбора Анастасия Дымыд с песней "Квітка", Анна Тринчер с треком "Очі" и Светлана Тарабарова со всеми финалистами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Тринчер и Тимур Мирошниченко стали ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2024 года.

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