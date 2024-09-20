Нацотбор на Детское Евровидение 2024: где смотреть, когда финал и что известно об участниках

В это воскресенье, 22 сентября, состоится финал Национального отбора на Детское Евровидение 2024. За возможность представить Украину в столице Испании – Мадриде будут соревноваться шесть юных исполнителей.

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Как сообщает "Суспільне", онлайн-трансляция песенного конкурса начнется в 18:00. Увидеть выступления участников можно будет на нескольких платформах: сайте Суспільне Культура, веб-странице junior.eurovision.ua, Facebook-странице и YouTube -канале Евровидения Украина.

Традиционно победителя, который представит Родину на международной арене, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Звездные эксперты выскажут свое мнение по поводу выступлений во время эфира, а поклонники соревнования смогут поддержать любимцев в два этапа.

Первый стартует за два дня до финала и продлится с 10:00 20 сентября до 10:00 22 сентября. Второй этап состоится прямо в день песенного конкурса. Онлайн-голосование откроется перед выступлением первого участника, а завершится после исполнения последней песни.

За победу в Нацотборе сразятся:

12-летний Илья Коновченко (ILKO) из Харькова, временно проживающий в Швейцарии, с песней "Spaceship".

13-летняя Анастасия Белибова из Южноукраинска Николаевской области с треком "Unbelievable".

11-летняя Вероника Коган из Харьковской области с песней "Harmony".

10-летняя одесситка Злата Иванов с треком "Намисто".

12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области с чувствительной композицией "Дім".

12-летняя Ангелина Глогусь из Тернополя с треком "Плачуть янголи".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Тринчер и Тимур Мирошниченко станут ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2024 года.

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