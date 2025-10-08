'Вы такие деньги в руках держали?' 16-летние девочки из Кривого Рога шокировали ответом, сколько должен зарабатывать их парень

16-летние девушки из Кривого Рога спровоцировали бурное обсуждение в сети, ответив на вопрос блогера: "Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с вами?". Они уверенно отметили, что хотят, чтобы доход их кавалеров составлял не менее 10 тысяч долларов в месяц.

Этой суммы, по их словам, как раз будет достаточно для обеспечения комфортной жизни в Киеве. Соответствующий ролик появился на странице mykolynapogoda в соцсети TikTok.

Услышав такой запрос от девушек блогер не смог сдержать эмоций, поэтому удивленно уточнил: "Вы такие деньги в руках держали?". На это подростки без лишних раздумий ответили: "Да!".

Позже девушки отметили, что такой заработок должен иметь старший мужчина, а вот от своих сверстников они "ничего не требуют". По их мнению, подростку достаточно зарабатывать и тысячи долларов. Но и эта сумма вызвала у блогера недоумение, ведь он не понимает, где несовершеннолетний парень может взять такие средства. Тогда одна из девушек выдала: "В Украине можно п*здить деньги и тебе за это ничего не будет".

Более того, в конце разговора подростки дали четко понять, что им абсолютно безразлично происхождение средств будущих кавалеров. Из уст одной из них прозвучала фраза: "Пусть хоть людей продает".

Такие заявления подростков шокировали многих пользователей сети. Юзеры начали активно отмечать, что их желания слишком завышены и в реальной "взрослой" жизни зарабатывать средства не так легко:

"Ох и сложно им будет, когда столкнутся с реалиями взрослой жизни. А так это просто фантазии подростков, которые сидят "на шее" у родителей".

"И где такие конченые берутся? Пусть попробует сама хоть копейку заработать".

"И "губозакаточную машинку" в качестве премии".

"Интересно, в какой реальности они живут? К сожалению, не все 30-летние зарабатывают $1000, а тут 16-летние хотят".

