В Ялте в 70 лет умер Юрий Кара – советский и российский кинорежиссер, родом из Донецка, но в последние годы запомнился не кинематографическими достижениями, а громкими пророссийскими заявлениями, поддержкой аннексии Крыма и оправданием полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вечером 16 июля у него случился инфаркт.

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По данным российских медиа, его госпитализировали в реанимацию, однако спасти не смогли – смерть наступила около 22:00. По словам родственников, Кара давно имел проблемы с сердцем. После нескольких предыдущих сердечных приступов и активного политического троллинга в пользу РФ, Кара все же "отошел в вечность" – тело находится в ялтинском морге, а семья готовит перевозку в Москву. Там его, вероятно, и похоронят – в стране, за которую он с рвением предавал свою.

Родившийся в Донецке в 1954 году, Кара начинал как кандидат физико-математических наук, а впоследствии переквалифицировался в режиссеры – учился во ВГИКе, где снял известный фильм "Завтра была война". Когда-то его работы покупали десятки стран, но со временем Кара из художника превратился в идеолога – антизападного, антиукраинского, зато с яркими цитатами о "королях" из культурной тусовки, которым, по его мнению, не место в "новой России".

В 2014-м он активно поддержал аннексию Крыма, а в 2022-м – уже и полномасштабное вторжение. Однако еще с 2010-х годов Юрий Кара публично поддерживал курс Кремля. В 2012 году вошел в список доверенных лиц диктатора Владимира Путина на президентских выборах. Все это – с пафосом. Кара не стеснялся восхвалять главу РФ, говорил, что тот заслуживает ордена "Победитель", а оппозиционным художникам из Украины и России желал, чтобы "ракета ударила в лоб". Себя же режиссер считал едва ли не воином идеологического фронта: осуждал "богему", которая сбежала из России, и мечтал об "очищении" культуры от всего либерального.

Своим последним желанием Кара называл поездку к могилам родителей в Донецк, где не был с 2014 года. Но и это ему не удалось: "поехать домой" не успел – по иронии, "домом" для него стала уже не Украина, а реанимация в оккупированном Крыму.

Из-за своей публичной позиции Юрий Кара попал под санкции Украины и ЕС, а Латвия в 2022 году запретила ему въезд. Он оставался убежденным сторонником российской агрессии до последних дней жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что кум путиниста Харатьяна родом из Украины умер от тяжелой болезни. За несколько недель до смерти ему присвоили паллиативный статус.

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