Наследница одного из самых скупых миллиардеров мира подала на развод: роскошная свадьба Айви Гетти с Тобиасом Энгелем в 2021 году поразила всех. Фото

Правнучка одного из самых скупых миллиардеров в мире и нефтяного магната Жана Пола Гетти – художница Айви Гетти – подала на развод после 4-летнего брака с Тобиасом Энгелем. Пара женилась приватно в декабре 2020 года, но все же отпраздновала через несколько месяцев пышную свадьбу, которая разлетелась глянцами.

Супруги заранее подумали над юридической стороной возможного развода, поэтому после обручений был заключён специальный договор, предусматривавший защиту всех активов семьи миллиардеров. "Очевидно, что Айви, являясь членом семьи Гетти, осторожно относится к юридическим уловкам", – сообщил инсайдер Page Six.

Источник отмечает, что адвокат Гетти подал документы на развод еще в январе 2024 года. Известно, что пара не проходила процедуру медиации (когда посредник может помочь урегулировать конфликт), ведь соответствующее заявление указано как "обжалованное".

Художница уже успела удалить общие с Тобиасом Энгелем фотографии со своей страницы в Instagram, но оставила лишь те, которые были частью "каруселей" со свадьбы.

Пышное празднование нового брака состоялось в несколько этапов, первым из которых стала предсвадебная вечеринка под названием "British Invasion". Она проходила во Дворце изящных искусств в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. За весь праздничный вечер художница сменила три образа, а тематикой мероприятия был стиль 60-х, сообщает Insider.

Сама женитьба состоялась в мэрии Сан-Франциско, где церемонию вела член Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Всего пригласили около 450 гостей, среди которых была и звезда "Ферзевого Гамбита" Аня Тейлор-Джой, которая в 2022 году тайно отпраздновала свою свадьбу.

Свой образ наследница миллиардера доверила дизайнеру Джону Гальяно, который "собрал" изысканное полупрозрачное платье из кусочков зеркал. Подобной была и корона на ее голове и длинная фата. В частности, на церемонии присутствовал гитарист в честь покойного отца Айви Гетти.

Джон Гилберт Хетти скончался в 2020 году в возрасте 52 лет. У мужчины было пристрастие к алкоголю, а впоследствии и к наркотикам, что создавало немалые проблемы дедушке-миллиардеру Жану Полу Гетти. Чтобы завладеть частью денег магната, "ветряного" Джона даже похитили и требовали выкупа в 17 миллионов долларов, но мудрый, хоть и скупой, нефтяной магнат тогда смог снизить цену до 3 миллионов долларов.

Напомним, Айви Гетти и Тобиас Энгел познакомились через общего знакомого, а тесно начали общаться после внезапной встречи на Неделе моды в Париже. Пара часто ездила вместе на отдых, во время одного из которых в Италии мужчина сделал предложение любимой на закате.

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