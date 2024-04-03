Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы в 2022 году и засветила 'кровавый' торт в виде анатомических сердец

Британская актриса Аня Тейлор-Джой поделилась эксклюзивными кадрами со своей тайной свадьбы, которая состоялась в Новом Орлеане 1 апреля 2022 года. Звезда "Хода королевы" и рокер Малкольм Макрей провели церемонию в готической атмосфере, пригласив только самых близких друзей.

Даже фото для молодоженов делали гости, так что пресса долго не знала о свадьбе знаменитостей. Фотографии пара обнародовала на своих страницах по случаю второй годовщины.

"Два года назад, в день апрельских дураков, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Очарование того дня навсегда укоренилось в каждой клеточке моего естества", – написала актриса.

Платье на звезде "Дюны" было нетипичным. Его создал модный дом Dior, очевидно, по заказу Ани Тейлор-Джой. Бежевый наряд был расшит колибри и веточками на декольте и юбке, а сзади по паркету тянулась фата белого цвета.

Похоже, что церемония прошла в старом храме или другом заброшенном величественном здании, ведь на окнах видны образы святых, но ремонт внутри давно не делали.

Помещение заставили сотнями свечей и белых роз, которые дополняли жуткую атмосферу свадьбы. Однако изюминкой вечера стал праздничный "торт". Супруги съели два пирожных в форме анатомически правильных сердец. Блюдо подали в тарелке с имитацией крови.

"Я люблю тебя сейчас и каким-то образом всегда любил, и каким-то образом это никогда не закончится. С двумя годовщинами (вчера), красавица", – написал Малкольм Макрей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аню-Тейлор Джой обвинили в пропаганде анорексии из-за фотографии с ультратонкой талией, втянутой корсетом.

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