'Напоминает принцессу Диану в юности': Klavdia Petrivna поразила кардинальной сменой имиджа и новой прической. Фото

Украинская певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) презентовала клип на песню "Журба", в котором предстала в новом образе. Артистка выбрала нежный стиль с легкой волнистой прической и светлыми волосами, что придало ей особый шарм. Именно этот имидж вызвал у фанатов ассоциации с юной принцессой Дианой.

Видео дня

В видео героиня, которую воплощает Klavdia Petrivna, проходит через состояние рефлексии, становясь свидетелем событий, которые невозможно обойти стороной. "Героиня живет в моменте, когда она является свидетелем ужасных событий, которые невозможно не пропускать через себя. Это рефлексия, которая вытекает в музыку и состояние, которое невозможно игнорировать. Мы видим несколько элементов, которые метафорически заканчивают свой цикл "жизни". Это память и душа, и воспоминания, и время вместе с его неумолимостью – мы видим элементы, которые у каждого могут быть разные, но все они исчезают и останавливают свое движение, свою жизнь", – указано в официальном описании клипа.

Публика трогательно отреагировала на премьеру. Особенно резонансным стал комментарий одного из поклонников: "Мне одному в этом образе Клавдия напоминает принцессу Диану в юности. Очень нежно и будто по струнам души".

Многие другие фаны также оставили теплые слова:

"Очень нравится песня. Такая юная, но шикарная Клавдия Петровна! Тут обратила внимание на красивые глаза... Самые лучшие пожелания тебе, солнышко!"

"Так рад, что с нами попалась Клавдия Петровна!"

"Красивая, как принцесса в замке, Клавдия Петровна. И песня ужасно хороша, во всех наших сегодняшних реалиях".

"Это можно слушать вечно... Я бесконечно счастлива, что живу в одно время с такой талантливой девушкой".

"Эта песня, как всегда, в самое сердце! Еще и дата выхода песни пришлась на такой тяжелый день, как масштабный обстрел Украины, поэтому каждое слово рвет душу. Ваши песни очень помогают держаться на плаву в такие тяжелые времена".

"Очень красиво, невозможно оторваться от просмотра, как гипноз – хочется пересматривать миллион раз".

"Как всегда очень приятно услышать этот уникальный голос и манеру исполнения госпожи Клавдии! Желаю этой яркой и узнаваемой суперновой звезде сиять много-много лет на украинской сцене!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna без маски и макияжа перепела хиты Нацотбора на Евровидение 2025. Исполнительница поделилась собственными версиями треков Маши Кондратенко No Time to Cry и FIЇNKA – "Культура".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!