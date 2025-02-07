Klavdia Petrivna без маски и макияжа перепела хиты Нацотбора на Евровидение 2025. Видео

Украинская певица Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опришко), которая даже после того, как раскрыла зрителям свое настоящее лицо, продолжает давать концерты в загадочном образе, показалась в соцсетях без маски и макияжа. Юная артистка вместе с коллегой по сцене OSTY перепела конкурсные композиции двух финалистов Национального отбора на Евровидение 2025 года.

Видео дня

Исполнительница поделилась собственными версиями треков Маши Кондратенко No Time to Cry и FIЇNKA – "Культура". Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

"Как бы звучали песни Евровидения в нашем исполнении", – коротко отметили певцы в начале записи.

Klavdia Petrivna и OSTY перепели хиты Нацотбора, несколько изменив звучание композиций. Они оставили лирический мотив работы No Time to Cry, а вот трек FIЇNKA исполнители сделали немного более энергичным, а мелодия стала похожа на стиль творчества загадочной артистки.

На видео можно увидеть Klavdia Petrivna без привычного образа. Исполнительница предстала перед камерой в черных джинсах, что соединила с белым гольфом и коричневым ремнем. Она дополнила лук кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского и очками. OSTY оделся в темные брюки, что скомбинировал с красным свитером и белой рубашкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna показала песню, с которой шла на Нацотбор на Евровидение 2025.

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