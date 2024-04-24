'Мы вдвоем праздновали Новый год'. Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

22-летний украинский певец и композитор Дмитрий Волканов, более известный по псевдониму VOLKANOV, рассказал о своем наставнике Андрее Данилко. В 2018 году юноша впервые встретил звезду на шоу "Х-Фактор" и попал в команду известного артиста. Впоследствии знаменитость пригласил парня присоединиться к коллективу Верки Сердючки.

Проработав вместе с Данилко 4 года, молодой певец решил начать сольную карьеру. Волканов рассказал ведущим "Weekend Show" на М1, что экс-тренер по-прежнему помогает ему советами и поддерживает.

Исполнитель также поделился историей, характеризующей известного артиста, как человека. Юноша рассказал, как на Новый год Андрей Данилко заболел коронавирусом, поэтому был вынужден праздновать наедине.

"А я уже имел билеты домой в Бердянск, должен был ехать к родственникам праздновать Новый год. И я сдал эти билеты, – говорит гость. – Думаю, ну как такой человек, который в течение стольких лет дарит людям столько счастья и радости, будет праздновать Новый год сам?"

Волканов приехал к певцу, подчеркнув, что сбылась его мечта детства. "Это было так как-то по-домашнему, и совершенно не было никакой даже мысли о том, что это какая-то суперзвезда – это простой, очень добрый, уважаемый, позитивный человек, которым он всегда себя и демонстрирует. Поэтому он, который есть на экране, такой есть и в жизни", – заметил исполнитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как предатель Украины Юрий Бардаш "объяснил" ненависть Данилко к России: "они с Зеленским сошлись". Детальнее – в нашем материале.

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