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"Мы вдвоем праздновали Новый год". Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
3,7 т.
'Мы вдвоем праздновали Новый год'. Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

22-летний украинский певец и композитор Дмитрий Волканов, более известный по псевдониму VOLKANOV, рассказал о своем наставнике Андрее Данилко. В 2018 году юноша впервые встретил звезду на шоу "Х-Фактор" и попал в команду известного артиста. Впоследствии знаменитость пригласил парня присоединиться к коллективу Верки Сердючки.

Проработав вместе с Данилко 4 года, молодой певец решил начать сольную карьеру. Волканов рассказал ведущим "Weekend Show" на М1, что экс-тренер по-прежнему помогает ему советами и поддерживает.

Исполнитель также поделился историей, характеризующей известного артиста, как человека. Юноша рассказал, как на Новый год Андрей Данилко заболел коронавирусом, поэтому был вынужден праздновать наедине.

"Мы вдвоем праздновали Новый год". Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни
"Мы вдвоем праздновали Новый год". Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

"А я уже имел билеты домой в Бердянск, должен был ехать к родственникам праздновать Новый год. И я сдал эти билеты, – говорит гость. – Думаю, ну как такой человек, который в течение стольких лет дарит людям столько счастья и радости, будет праздновать Новый год сам?"

"Мы вдвоем праздновали Новый год". Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

Волканов приехал к певцу, подчеркнув, что сбылась его мечта детства. "Это было так как-то по-домашнему, и совершенно не было никакой даже мысли о том, что это какая-то суперзвезда – это простой, очень добрый, уважаемый, позитивный человек, которым он всегда себя и демонстрирует. Поэтому он, который есть на экране, такой есть и в жизни", – заметил исполнитель.

"Мы вдвоем праздновали Новый год". Украинский певец рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как предатель Украины Юрий Бардаш "объяснил" ненависть Данилко к России: "они с Зеленским сошлись". Детальнее – в нашем материале.

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